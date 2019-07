‘HH’ en su presentación con el Atlético de Madrid: “Estoy feliz de llegar a un histórico”

“No fue un trámite muy complicado, fue bastante rápido, a partir del día 1º (de julio) es que tengo el pasaporte en mis manos y eso me hace muy feliz, ya que es una oportunidad que Portugal y el Porto me dieron, es un país al que le tengo mucho cariño”, sentenció.

Además, Héctor justificó su decisión de haber acudido con la Selección Mexicana a la Copa Oro, en la que el Tri disputará la Final ante Estados Unidos: “La decisión que tomé de no ir a la Selección fue porque era lo mejor para mi carrera, futuro, mi familia, a cualquier jugador le gustaría estar con su selección, pero se lo he transmitido al profe en turno, al profe Gerardo Martínez (sic), Gerardo Martino, perdón, se lo he transmitido y estoy contento de estar acá”, finalizó.