Héctor Herrera lamenta no haber ido a Selección Mexicana pero considera que era lo mejor

Durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, Héctor Herrera señaló que lamentó no poder estar con la selección mexicana , sin embargo, afirmó que era la mejor decisión.

“La decisión de no ir a la Selección la tomé por mi familia, obviamente cualquiera quisiera estar con la Selección, creo que he tomado la mejor decisión, se lo he transmitido al Profe Gerardo Martino”, dijo Herrera durante su presentación.