La conversación que Neymar omitió y el último mensaje de voz que le dejó su denunciante

La denuncia por violación de la que Neymar fue acusado sigue dando de qué hablar. La modelo Najila Trindade le acusa de haberla ultrajado el 15 de mayo en París, ella lo demandó el 31 de mayo en Sao Paulo, el futbolista se defendió con un video en su cuenta de Instagram el 1 de junio en el que exponía la conversación por whatsapp y las fotografías que ella le había mandado; sin embargo, estaba incompleto.

El programa brasileño Cidade Alerta emitió, lo que parece, la charla posterior al día de la violación, es decir, del 16 de mayo. Se puede notar que se encuentran cerca de las 5:30 PM de ese día en el hotel de la modelo, en ese momento se habría suscitado la famosa grabación que se filtró en los medios, donde se ve a Neymar protegiéndose de los golpes de ella y del arrojo de una taza, ya que en ese momento Najila le estaría reclamando por su maltrato del día anterior.

Neymar terminó borrando el video de Instagram, ya que incurrió en un delito al mostrar imágenes desnuda de su denunciante sin el consentimiento de ella. Pero además de la conversación un día posterior a la violación, también se filtró un audio en el que Najila le reclama el 2 de junio, el domingo anterior, al ver lo que el futbolista había subido a sus redes sociales. Aquí te mostramos la transcripción de ambos.



LA CONVERSACIÓN COMPLETA

16 de mayo, empieza a las 5:15 PM

Najila: Me voy a ir a dormir. No vienes y me tienes aquí esperando. Era sólo hablar que no venías.

Neymar: En 15 (minutos) llego. Me estaba arreglando, jajaja.

Najila: ¿Vas a casarte? No.

Neymar: Pero tenía una cena.

Gracias a Dios, no (al responder al ‘Vas a casarte’)

Najila: Se me va a quedar sin batería el celular y no sé dónde está mi cargador.

Estoy esperando, 203 (número de la habitación).



El último mensaje fue enviado a las 5:18 PM y se reiniciaron a las 6:16 horas PM del mismo día. En este lapso de tiempo, él habría estado en el hotel, ella le reclamó y le arrojó una taza en el video que se filtró.

Neymar: Independiente de lo que has hecho conmigo, te perdono. Que estés bien.

Cualquier cosa manda mensaje.

Najila: Quiero irme. Sólo eso.

Neymar: Ok.

Najila: (Manda una foto con sus glúteos enrojecidos por los golpes).

Neymar: (Envía emoji triste y de un hombre con brazos abiertos).

Najila: Estuve en pantimedias por culpa de eso.

¿Recuerdas todo lo de ayer? En fin.

Neymar: Obvio

Najila: Me puedes bloquear, lo voy a asumir, voy a acabar con esta cosa que estoy sintiendo. No sé explicarlo.

Neymar: Relájate, sigue tu vida y todo está bien.

Najila: Si consigues el vuelo por la mañana me avisas, por favor.

Neymar: Ok, mando.

Najila: El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné.

Neymar: No me conoces bien. Soy normal.

Najila: Todos lo somos.

Neymar: (Envía emoji de manos unidas).

Es que ayer fue rápido y no tuvimos tiempo que conversar y hoy cambiamos de idea.

Najila: Puede ser, yo estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido … De ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado, hoy llegaste más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo.

Fue un desencuentro, qué pena, salió mal.

Neymar: Pero de las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más (emoji de hombre con brazos abiertos).

Sí, infelizmente (respuesta a ‘Fue un desencuentro’).



Neymar: Nada de nada, nos conocimos y estuvo bien. Da para ver que eres una buena persona. Desafortunadamente, el episodio de hoy (de la modelo reclamándole al jugador) lo estropeó un poco. Pero fue un placer conocerte (respondiendo al ‘pena que salió mal').

Najila: ¿Está loco? Yo pedí que pararas y tú incluso me pediste disculpas, pero ahora una cosa más para terapia.

Neymar: (Emojis con carita reflexiva)

Najila: Tu sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera.

Si mandaste esa foto a alguien (de los glúteos enrojecidos), por favor, pídele que la borre porque no quiero nada envolviendo mi nombre contigo.

Neymar: Jamás lo haría.

Najila: Comparado con lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya alterado sólo hoy (y vuelta loca porque antes no me había caído el veinte), tú sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. Más bien, me maltrataste!!!

Con lo que hiciste quedé en off para siempre, nunca más nos hablemos, en el fondo sabes lo que pasó. Dios es justo y a él el dinero de nadie lo compra. Espero que nunca sientas la mitad de la angustia que he sentido en este viaje. Creo que una GP (Garota de Programa -prostituta-) es tratada con más empatía. Lo que más me asusta en eso todo es que realmente pienses que todo estuvo bien y que yo estoy totalmente loca.

Muestra que tu cerebro sólo funciona dentro del campo y tu corazón no funciona en ningún lugar. Pero, en fin, sea lo que sea, no me importa más. Voy a seguir y tomar el máximo de remedio posible para olvidar que un día estuve aquí para ser tratada así. Duerme bien y gracias. Por lo menos ahora, realmente sé quién es Neymar Jr.

Fue el 1 de junio cuando Neymar publicó su versión en Instagram, al día siguiente Najila le mandó mensajes de texto diciendo: “No mostraste toda la conversación”, además de un par de fotos del video que salió posteriormente donde los acompañó con un “Y ni esos detalles”. Además, le dejó un audio donde le dijo lo siguiente:

"Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo, sabías que yo no quería nada de enamorados, pero tú llegaste totalmente loco, muy loco e hiciste lo que hiciste conmigo y te fuiste sin pensarlo después”.

“Sabes de tu error, deberías ser hombre, por lo menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en la internet fingiendo: 'Quien me conoce sabe', ¡quien te conoce no sabe nada! Yo lo sé, lo pasé, lo vi, lo hiciste conmigo, yo te conozco y más que muchas personas por esas atrocidades”.



"¿Cómo iba yo a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?, ¿cómo iba a tener esa conciencia y toda esa planificación? Yo sólo quería quedarme contigo, quería estar bien contigo, no quería nada de eso (el maltrato), pero ahora dices todo como si yo lo tuviera armado. No hables, Neymar”.

“Recuerda lo que te dije, que Dios es justo, y que a él ningún dinero lo compra. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser un gran jugador, famosito, na, na, na… pero no eres Dios y se hará justicia”, recalcó. Neymar recibió los mensajes y el audio, pero ya no contestó.