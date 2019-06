Neymar da a conocer la conversación íntima con la mujer que lo denunció por violación

Una mujer brasileña denunció a Neymar por, supuestamente, haberla violado el 15 de mayo en París. La denunciante, de la cual no se ha revelado su nombre para proteger su identidad, aseguró que viajó a la capital de Francia para encontrarse con el futbolista, quien le proporcionó pasajes y alojamiento a través de un intermediario.

“Estoy siendo acusado de estupro, que es una palabra pesada, una cosa muy fuerte, pero es lo que está pasando en este momento. Lo que pasó es totalmente contrario a lo hablan, a lo que dicen. Aparte yo ahora voy a sacar todo, toda la conversación que tuve con esta chica, todos nuestros momentos. Es íntimo, pero es necesario y probar que no pasó nada de más”, indicó en su Instagram.

“Publicaré todo lo que sucedió en ese día y al día siguiente. Lo que pasó en un día fue una relación entre hombre y mujer, dentro de cuatro paredes, algo que pasa con todas las parejas. Al día siguiente no pasó nada más, nos seguimos mandando mensajes, ella me pidió regalos para su hijo, yo se los llevé y ahora me estoy sorprendiendo por todo eso. Es muy triste creer que el mundo está así, que existan personas que se quieran aprovechar, quieran extorsionar a otras personas, es realmente triste y doloroso”.