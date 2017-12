Zidane tras vencer al Al Jazira: "Merecimos la victoria y pasar a la final"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó que tras una primera parte "muy rara" de la semifinal del Mundial de Clubes ante Al Jazira, su equipo mereció "la victoria y pasar a la final" que disputará ante Gremio.

"Hay pocas explicaciones, lo único que puedo decir es que merecimos la victoria y pasar a la final, es con lo que nos quedamos porque la primera parte fue muy rara. Teniendo tantas ocasiones es raro que no metas un gol", analizó.



Conoce el interior de la próxima Mercedes-Benz Clase-G Geländewagen, como también es conocida la SUV Clase-G de Mercedes-Benz, tuvo lugar en 1979. Hasta entonces la icónica terreno de Mercedes-Benz había servido como vehículo exclusivamente militar. Durante los últimos 39 años la Clase-G se ha ganado la merecida reputación de ser un vehículo indetenible y prácticamente indestructible. A fin de mantener su vigencia, la Clase-G ha sido objeto de una gran cantidad de cambios e innovaciones, pero a casi 40 años de su lanzamiento se impuso el lanzamiento de una sustituta.



No conoceremos el diseño exterior de la nueva camioneta hasta que Mercedes-Benz la muestre en el Auto Show de Detroit el próximo mes de enero, pero Mercedes-Benz nos dejó conocer anticipadamente su nueva cabina. El nuevo pánel de instrumentos y controles cuenta con la pantalla doble de 12.3 pulgadas por panel que estrenó el Mercedes-Benz Clase-E en 2016 y con el volanté que estreno la actualización del Mercedes-Benz Clase-S. Quien conoce los modelos actuales de la marca se sentirá en casa en la nueva cabina de la próxima Geländewagen. Algunas versiones de la Clase-G 2019 contarán con instrumentación regular, la cual comparte también con la Clase-E. El agarradero frente al pasajero frontal subsisite como un homenaje práctico a la primera generación de la Clase-G. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir Los asientos delanteros de la segunda generación de la Clase-G de Mercedes-Benz cuentan con generosos suportes laterales y con respaldos lo suficientemente angostos como para permitir una vista clara del camino a los pasajeros de la segunda fila de asientos. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las ventilas del sistema climático de la nueva Mercedes-Benz Clase-G son circulares en homenaje a los faros de iluminación delantera del vehículo que según el fabricante, y para el alivio de todos los fanáticos del modelo, seguirán siendo también circulares. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir El diseño de las puertas es totalmente distinto, moderno y nuevo. Las puertas en si mismas son más gruesas a fin de poder alojar los refuerzos necesarios para cumplir con las más recientes normativas de seguridad. Sin embargo el sonido característico que hacen las puertas de la al cerrar fue preservado ya que los clientes del modelo han manifestado que es una de sus caracteristicas favoritas. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir Los pasajeros de la segunda fila de asientos de la Clase-G de Mercedes-Benz, van a estar más cómodos que en el modelo anterior gracias a una extensión de 1.6 pulgadas en la distancia entre los ejes. La estructura de soporte de los asientos delanteros permiten más espacio para los pies mientras que el espacio para las piernas creció en 5.9 pulgadas. Los respaldos del banco trasero son reclinables individualmente. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro de los rasgos característicos que sobrevivieron en la cabina de la próxima generación de la la Clase-G de Mercedes-Benz son los tres interruptores para accionar el bloqueo electrónico de los diferenciales que el igual que en el modelo que reemplaza se encuentran entre las ventilas centrales del sistema climático. La ausencia de la palanca de cambios central se debe a que ahora el selector electrónico de cambios está en la columna de la dirección, esto liberó el espacio suficiente para alojar un par de porta vasos eliminando la necesidad de las mayas a los lados de la consola del modelo actual. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir En esta imagen se aprecia la magnitud y el lujo de la nueva cabina. También se puede ver que al igual que en el modelo actual las ventanas son prácticamente planas, aunque Mercedes-nos dice que tienen cierta curvatura para mejorar la aerodinámica del vehículo. Sin embargo y sin haber visto aún el diseño del nuevo modelo, no tenemos ninguna esperanza de que el aerodinamismo de la nueva Geländewagen sea necesariamente mejor que el de un muro de ladrillos Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir EL medallón conmemorativo del modelo dice Mercedes-Benz G Probada en el Schöckl. El Schöckl es el alpe austriaco que domina el norte de la ciudad de Graz, el lugar donde Mercedes-Benz construye sus camionetas militares desde 1975. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el medallón conmemorativo de la Mercedes-Benz Clase-G vemos parachoques integrados a los guardafangos delanteros con las entradas de aire frontales triples típicas del modelo pero más angostas que en el modelo actual. También vemos que los nichos de los faros delanteros tienen los bordes exteriores más retraídos y vemos espejos retrovisores exteriores más aerodinámicos. ¿Eres tú Geländewagen? Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir En esta imagen podemos apreciar el tablero de instrumentos y controles de la segunda generación de la Mercedes-Benz Clase-G (arriba) en contraste con el tablero del vehículo que reemplaza. Los años no pasan en vano. Foto: Mercedes-Benz | Univision 0 Compartir

"Tuvimos otros 45 minutos para cambiar el partido y lo hicimos con paciencia, pensando que tendríamos ocasiones y tuvimos paciencia hasta el primer gol de Cristiano", añadió.

Nuevamente defendió Zidane a su delantero centro, Karim Benzema, tras otro partido aciago en el remate, destacando otras virtudes de su juego. Descartó la llegada de un 9 en el mercado invernal al afirmar que "para nada" lo ha pedido al presidente Florentino Pérez.

"Karim está bien, no ha metido gol pero está bien. La prensa siempre opina en función del gol, siempre tiene que marcar pero al final ha hecho un buen partido. Se ha movido, ha creado muchas ocasiones pero no ha querido entrar. Estoy un poco decepcionado por él porque quería marcar pero no hay que desanimarnos. Estoy contento con el partido de todos", valoró.



Zidane reveló el mensaje que trasladó a sus jugadores en el descanso y elogió el nivel mostrado por su rival, Al Jazira. "En el fútbol hay un rival que te puede marcar gol y lo hicieron muy bien en un contraataque, su arma con los tres de arriba".

"Había que tener tranquilidad, es lo que dije a los jugadores al descanso. Ocasiones vamos a tener, hay que estar tranquilos y conseguimos la victoria no sin sufrimiento, pero hay que pensar que en el fútbol no se gana fácil. Lo dije ayer porque sabía que ellos se juegan la vida, hay que felicitarles porque han hecho su partido y muy bien", manifestó.

Por último, reconoció que aún no conoce demasiados datos de su rival en la final, el Gremio. "Vimos el partido de ayer y otro más pero no miro la liga de Brasil. Son un buen equipo ante el que tenemos que subir nuestro nivel. Va a ser difícil. En el fútbol no hay partido fácil como vimos hoy".



