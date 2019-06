La aventura por España que provocó el debut de Carlos Rodríguez

“Hice todos los procesos Sub-15, Sub-17 y Sub-20, entrené con el primer equipo, pero llegaba el fin de semana y no jugaba, no tuve la oportunidad de debutar.

“Un día me dijeron de la posibilidad de irme a España y ni se lo pregunté a mis papás, dije que sí y ya busqué cómo decirle a mis papás que me iba y feliz de cumplir un sueño que me ayudó demasiado”, recordó el joven seleccionado.