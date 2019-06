‘Tata’ Martino y sus constantes sorpresas con Charly Rodríguez

“Recibir un llamado es algo muy bonito, que te sorprende la primera vez que sale tu nombre en la lista, no tengo palabras y ya conociendo al Tata que es un gran técnico y tiene confianza en los jugadores, me deja tranquilo de lo que tengo que hacer en la cancha.

“Al principio contra Chile que dijo cuál iba a ser el cuadro que iba a iniciar, sí me sorprendió porque había muchos jugadores de jerarquía, pero lo disfruté al máximo, con mucha responsabilidad para devolverle esa confianza que me da, darle un buen partido o en los entrenamientos y seguirme ganando un puesto”, manifestó.

Rodríguez ha irrumpido en la selección mexicana para comenzar a c ompartir el vestidor con elementos de la experiencia de Andrés Guardado , Jonathan dos Santos o Erick Gutiérrez que tienen gran bagaje con el Tri, aunque más que asustarlo, el canterano Rayado se motiva.

“Me dicen que esté tranquilo, que ellos saben que tengo buen fútbol y que me sienta con la confianza de arriesgarme, de sacar mis mejores cosas y que eso nos ayudará al grupo”, dijo al tiempo que recordó la responsabilidad que siente el grupo para ganar la Copa Oro.

“Sabemos que si México no es el favorito, sí es uno de los favoritos, pero no va a ser fácil, no solo por tener buena calidad en el grupo va a llegar el título. Hay que poner trabajo y dedicación cada día y en cada partido”, puntualizó.