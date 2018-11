Presidente de River Plate ‘justifica’ agresión al autobús de Boca: “Los jugadores hicieron gestos”

En el marco de saber si se lleva a cabo la Final de vuelta de la Copa Libertadores, los personajes que se mueven a su alrededor no zanjan las polémicas, de hecho, las siguen incrementando. Eso pasó con Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, quien mostró su postura al conocer más detalles sobre la agresión que sufrió el autobús de Boca Juniors a su llegada al Monumental el sábado pasado.

“Me llamó la atención cuando vi todos los videos, no puede haber gente pegada al micro que estaba llegando, tienen que estar al menos a 40 metros. Acá lo que ocurrió es que no hubo prevención para cuidar el ómnibus de Boca, ha fallado la seguridad. River no puede hacer más. Los que vinieron el domingo se encontraron con una cosa distinta, está claro que hubo un error de procedimiento el sábado”, sentenció.