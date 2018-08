Round 2: Ramsey ahora criticó con todo a Gronkowski y Amendola

Sin pelos en la lengua, como cuando consideró que Ben Roethlisberger era un QB “decente” , Ramsey no se calló nada al hablar de Rob Gronkowski y Danny Amendola .

"Acaba de obtener un contrato nuevo y es terrible . La gente piensa que es muy bueno. No, no lo es. Tom [Brady] lo hizo ver bien . Tom podría tenerme a mí como receptor y yo sería un All-Pro del primer equipo", expresó acerca del nuevo receptor de los Miami Dolphins.

Sobre el TE de los New England Patriots, Ramsey aseguró que es uno de los jugadores más overrated de la Liga. "No creo que Gronk sea bueno. Déjame decirte: no creo que Gronk sea tan bueno como la gente cree que es", le comentó a Mina Kimes de ESPN.