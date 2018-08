Esquinero de Jacksonville 'calificó' uno a uno a los QBs de la NFL y tundió al Big Ben

Varias veces la temporada pasada, los Jags no confiaron en Blake Bortles para hacer jugadas en el momento crucial . Las derrotas con Arizona Cardinals y New England Patriots (Campeonato de la AFC) inmediatamente vienen a la mente como ejemplos de Jacksonville intentando entrenar sin usar al quarterback.

“Nos volvimos un tanto complacientes y conservadores. Y creo que esa es la razón por la que perdimos . Comenzamos a correr en primer y segundo down, pasando en tercera oportunidad, cada vez que estábamos ahí. (Los Patriots) se dieron cuenta de eso ”, añadió.

“La gente dice que Blake apesta, pero él nos llevó al Campeonato de la AFC estrictamente haciendo lo que se le acababa de pedir: no entregar el balón, usar a Leonard (Fournette) hasta la muerte, dejar que la defensa consiga cambios balón y ponernos en buena posición de campo para capitalizar”, agregó.

Aaron Rodgers: No apesta.

Tom Brady: No apesta.

Tyrod Taylor: "En realidad, es un mejor mariscal de campo de lo que obtiene de crédito, porque no comete errores".

Jimmy Garoppolo: "No estoy seguro de si ya se ha vendido con exageración".

Eli Manning: "No es realmente Eli. Creo que es Odell [Beckham, Jr.]. No diré que Eli es bueno, diré que Odell es bueno. Y su conexión es buena".

Ben Roethlisberger: "Decente". "No es Big Ben, es [Antonio Brown]. Big Ben tira la pelota la mayor parte del tiempo. Simplemente la tira, y sus receptores la agarran... Jugué contra él dos veces el año pasado, y realmente me decepcionó".

Andrew Luck: "Realmente no creo que sea tan bueno".

Ryan Tannehill: "No sé mucho sobre él".

Joe Flacco: "Apesta. He jugado dos años seguidos contra él. Es una mierda".

¿Colin Kaepernick es lo suficientemente bueno para estar en la liga?

"Sí, claro que sí. Es mucho mejor que algunos de estos mariscales de campo reserva. Posiblemente mejor que algunos titulares. Definitivamente es bueno para estar en la liga, pero no será. Lamentablemente, porque si alguien lo elige, se quedará en el vestuario (durante el himno). Creo que ahora es un asunto de orgullo. Es algo así como, "Si de repente lo eligen, la gente podría estar así, entonces ¿por qué no lo contrataron el año pasado? ¿Ahora vamos a llamarlo porque tiene la oportunidad de quedarse en el vestuario? Dará una mala imagen en los equipos si lo toman ahora. Así que no creo que pase".