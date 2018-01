Definen los juegos de Finales de Conferencia Americana y Nacional

Tras disputarse la Ronda Divisional de los Playoffs, ya se conocen las finales de la Conferencia Americana y Nacional de la postemporada, duelos de donde saldrán los dos equipos que jugarán el Super Bowl LII.

Los Jacksonville Jaguars dieron la sorpresa este año al eliminar a los Pittsburgh Steelers en Heinz Field. Este domingo comenzó con Leonard Fournette consiguiendo tres touchdowns, además la defensiva de los Jags convirtió dos anotaciones en robos de balón para que Jacksonville apaleara 45-42 a Pittsburgh ante su ferviente afición en su propio estadio.





Los Minnesota Vikings se confiaron demasiado, tras tomar una ventaja de 17 puntos, y con un regreso milagroso eliminaron a los New Orleans Saints en un final de locura en el US Bank Stadium que pasará a la historia. Los Vikings se impusieron en la última jugada con una escapada de Stefon Diggs que le dio a Minnesota la victoria 29-24 sobre New Orleans.





De esta forma se formaron los encuentros del próximo fin de semana, ambos a celebrarse el domingo. Primero será el de la Conferencia Americana con los Jaguars visitando a los New England Patriots, que ganaron su boleto en la AFC el sábado en Foxborough aplastando 35-14 a los Tennesse Titans.





En la Conferencia Nacional los Vikings deberán meterse al estadio de los Philadelphia Eagles, el primer equipo en ganar su lugar a la final de la NFC tras eliminar a los actuales campeones Atlanta Falcons en choque de defensivas en el Lincoln Financial Field que acabó 15-10 en favor de las Águilas.





Domingo 21 de enero de 2018 :



The Associated Press



Jacksonville Jaguars vs. New England Patriots, Gillette Stadium – 3:05 pm ET



Minnesota Vikings vs. Philadelphia Eagles, Lincoln Financial Field – 6:40 pm ET