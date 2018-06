Trump cancela visita de los Philadelphia Eagles a la Casa Blanca

A través de un comunicado a nombre del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , la Casa Blanca anunció este lunes que el equipo no asistirá a la celebración programada por su victoria en el Super Bowl pasado, pactada para este martes 5 de junio.

“Los Philadelphia Eagles no pueden venir a la Casa Blanca con su equipo completo para celebrar mañana. No están de acuerdo con su presidente, porque insiste en que representen con orgullo el himno nacional , con la mano en el corazón, en honor a los grandes hombres y mujeres de nuestro ejército y el pueblo de nuestro país”, se lee en la declaración del presidente Trump.

El dueño del equipo, Jeffrey Lurie, no quería poner a sus jugadores en una situación difícil y eventualmente decidió enviar a un breve contingente menor a 10 jugadores, que incluía al MVP del Super Bowl, Nick Foles, agregó Garofolo. Otros jugadores tendrían un día opcional en las instalaciones del club.

Miembros de los Eagles como Malcolm Jenkins y Chris Long, habían dicho previamente que no asistirían a la celebración. El ex receptor abierto del equipo, Torrey Smith, también dijo que no planeaba asistir.