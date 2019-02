'Brady vs. Rams II': Batalla por el sexto título, el no retiro... y contra todos

Hay dos palabras que hemos escuchado y leído hasta el cansancio en las dos semanas recientes, y no, no hablo del Super Bowl, si no de: Tom Brady. El nombre del quarterback de los Patriotas nos sigue en cada espacio deportivo pero eso no solo ha sido en lo que va del incipiente 2019. Los últimos tres años hemos visto, oído y conocido todas y cada una de las historias de este sujeto de 41 años que millones por igual odian e idolatran, y muchos ni siquiera saben por qué. Simplemente se trata de hablar de Brady, sea para bien o para mal. Su nombre polemiza, genera discusión, debates interminables sobre el verdadero GOAT y hasta llega a fracturar amistades.