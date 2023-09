Hello Kitty Café México: Come en la casa de verano de la gatita japonesa más famosa

Sí, todo tiene forma de este adorable personaje. Cada uno de sus platillos está pensado para incluir algún detalle de Hello Kitty. Y ya que estamos hablando del menú, en Hello Kitty Café Château Ciudad de México encontrarás una variedad de comida estilo campestre y europeo, pero también la clásica mexicana. ¿Eres vegetariana? No te preocupes, también existen opciones para este estilo de alimentación. No te vayas sin probar las enmoladas acompañadas con alguno de sus mockteles o bebidas preparadas sin alcohol.