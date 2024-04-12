Cocina como un profesional con la receta original de camarones roca

Si te gusta la comida del mar, los camarones roca es una de las recetas que tienes que probar. Originarios de Japón, se recubren con una tempura que les da una textura muy crujiente. También se preparan con un aderezo especial que les da un toque distintivo de sabor. Así que si ya se te está haciendo agua la boca, te contamos más sobre este platillo y te compartimos la receta a continuación.

¿Cómo son los camarones roca?

Son, como su nombre lo indica, camarones crujientes preparados en fritura profunda. Después de limpiarlos se marinan y se recubren con una tempura, también conocido como rebozado. Para finalmente, meterlos a freír a altas temperaturas, dando como resultado una textura firme y crujiente que recuerda a las rocas, de ahí su nombre.

Una receta muy original

Aprende a preparar los camarones roca con nuestra receta a continuación. Además, te compartimos los mejores tips para lograr una textura crujiente perfecta.

Necesitarás los siguientes Ingredientes:

1/2 kg camarones medianos, pelado y limpio

1/2 cucharadita de pimienta

1/2 cucharadita de paprika (opcional)

Sal al gusto

Para el tempura o rebozado:





1 taza de harina de trigo

1/2 taza de fécula de maíz

3/4 taza agua mineral (con gas)

1 huevo

Aceite para freír

Para preparar el aderezo:

1/2 taza de mayonesa

1 cucharadita de azúcar morena o monk fruit

2 cucharadas de sriracha

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de ajo en polvo

3 cucharadas de salsa de soya

Para decorar:





Cebollín al gusto

Ajonjolí al gusto

¿Cómo se preparan?

Comienza limpiando muy bien los camarones. Si no sabes hacerlo, puedes consultar nuestra guía completa para elegir, pelar y cocinar camarones frescos. Sécalos muy bien con una toalla de papel y sazónalos con sal, pimienta y paprika.

Después, en un tazón realiza una mezcla con la harina, fécula de maíz, huevo y agua mineral. Pasa los camarones por la mezcla hasta cubrirlos por completo.

Pre calienta en un sartén u olla con suficiente aceite para freír (a 350 °F o 180 °C) y agrega los camarones poco a poco, fríelos hasta que estén crujientes y escurre el exceso de grasa con papel absorbente.

Para la salsa o aderezo, mezcla la mayonesa, azúcar, salsa sriracha, vinagre de arroz, paprika, ajo y salsa de soya. Pasa los camarones por la salsa hasta cubrir. Acompáñalos con un poco de arroz al vapor. Sirve con ajonjolí y cebollín.

Consejos para hacer camarones crujientes en fritura profunda

Para lograr una fritura perfecta al hacer camarones roca, asegúrate de que el aceite esté caliente antes de sumergirlos en él. Esto ayudará a que el recubrimiento se vuelva crujiente y dorado en lugar de absorber demasiado aceite y volverse grasoso. Es importante que no hagas muchos a la vez, ya que esto puede hacer que no se cocinen uniformemente.

¡Con esta receta original de camarones roca, estarás listo para cocinar como un verdadero chef y deleitar a tus invitados con esta delicia del mar!