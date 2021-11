3 deliciosos menús para Thanksgiving que están libres de estrés

1. Prepara el menú con tiempo.

2. Pregúntale a los invitados si tienen alguna alergia, con el fin de evitar tener que idear un platillo al momento (no queremos que nadie se quede sin disfrutar la cena).

3. No hagas más de tres recetas y completa con platillos previamente hechos, como dips empaquetados, charolas de carnes frías, etc.

4. Si un invitado se ofrece a llevar un platillo, ¡acéptalo! Así habrá más variedad y permitirás que esa persona sienta que cooperó.