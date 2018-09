Entre los momentos de pánico que vivió el martes, Mayra recuerda cómo sus hijas esperaban a su padre, que no llegaría a arroparlas . Abigail, de 8 años, y Camila, de 6 años, terminaron durmiendo con ella. No se atrevió a decirles que su padre había sido enviado a un centro de detención de ICE. Les contó que lo habían mandado junto con su abuelo y su tío a un viaje de trabajo, sin fecha precisa de retorno.

Mayra enfatizaba que su caso no era "normal", pero tampoco es único entre las familias afectadas por la redada. Al menos dos madres más que se acercaron a la iglesia en Paris, a 20 minutos de la fábrica de Sumner, contaron a Univision Noticias que tenían a múltiples parientes o familiares detenidos.

“Ahorita me habló mi mamá y me dice que mi hermano le habló y que le habló bien triste, pues porque a él no le podemos juntar el dinero porque estamos juntando lo de mi papá también y dice que a él la semana que viene le hacen la corte ya”, señaló Mayra. “A ver qué podemos hacer por mi hermano”.