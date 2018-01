Sophia, la niña a punto de ser operada del cerebro que pide al mundo que rece por ella

Desde pequeña, Sophia Campa Peters ha batallado con una rara enfermedad, que paralizó incluso parte de su cuerpo.

Este viernes, la niña de 9 años, residente de Brownfield, en el oeste de Texas, será sometida a una operación del cerebro en el Boston Children’s Hospital y ha pedido que "todos en el mundo" recen por ella.

Cuando su hermano de 12 años animó a los padres de la pequeña a iniciar una campaña solicitando plegarias ante la inminente cirugía, Sophia respondió: "¿Quieres decir que todo el mundo estará rezando por mí? ¿Todas las 10,000 personas?"

Hay mucha más gente en el mundo, le explicaron. A lo que la niña respondió: "Ah, ¿11,000?".

A raíz de eso la familia impulsó su solicitud en las redes sociales con la etiqueta: #10,000people (#10,000personas), reportó el medio local Brownfield News.



Esta semana, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dio detalles de la situación de Sophia y aseveró que todos estarían rezando por ella, incluido el presidente Donald Trump.

"Queremos asegurarnos de que logre su objetivo (10,000 personas rezando) y mucho más. Hoy te digo Sophia que millones de personas de todas partes del mundo estarán rezando por ti el 26 de enero", señaló Sanders durante un encuentro con los medios el martes.

La vocera agregó un mensaje de Trump para la niña: "Me dijo que te dijera que sigas peleando, que no te rindas, que sigas inspirándonos a todos, que nunca, nunca pierdas la fe en Dios".



publicidad

Sanders destacó que espera que la historia de Sophia inspire a "toda la nación" y compartió una petición en línea de oraciones para la niña.



La intervención de Sanders fue criticada por algunos usuarios, que argumentaron que la Casa Blanca estaba politizando la enfermedad de la pequeña, que el gobierno no debería promocionar la religión y que la atención médica en el país debería ser más asequible para todos.

"Rezando unidos"



Cuando tenía seis años, la pequeña padeció cuatro derrames que la dejaron paralizada del lado izquierdo, relata su familia en un sitio web en el que narran la evolución y dificultades que enfrenta su hija, a la que apodan "Ninja Kitten", porque asegura que es "feroz como un ninja pero tierna como un gatito".

Los problema médicos de la niña comenzaron cuando tenía apenas meses de nacida, pero luego de las apoplejías de hacer tres años los doctores pensaron que no volvería a caminar. Pero ella no aceptó el diagnóstico.

"Si solo me vas a decir lo que no puedo hacer, entonces no quiero escucharlo", señaló, y pidió que la dejaran intentarlo, según el website. Su familia asegura que su fe la sacó adelante.

Actualmente, Sophia camina y ha recuperado gran parte de la movilidad, aunque todavía enfrenta muchas dificultades. La pequeña fue diagnosticada con la enfermedad conocida como Moya-Moya, un desorden cerebrovascular que ocurre cuando se bloquean las arterias en la base del cerebro, relató su padre en una cuenta de GoFundMe, en la que pide ayuda para costear los gastos del viaje.



Scott Peters, el padre de Sophia, le confirmó al Boston Globe que la niña "le ha pedido a todo el mundo que ore" desde Trump hasta la reina de Inglaterra.

El hospital Children’s afirmó en un correo enviado al diario que Sophia es una de sus pacientes y será sometida a una operación, sin dar más detalles.

En el sitio de Sophia, su familia ha agradecido a todos los que rezan por ella y asegura que la cadena de oraciones ha mejorado su ánimo y confianza en la cirugía, que pospuesta del jueves para este viernes.

"Cada oración tiene el mismo peso para ella y el mensaje que el presidente Donald Trump está rezando por ella es tan grande como la oración que recibió de una pequeña niña en Dubai y una abuela en Alaska", señala. "Me dijo que estaba feliz de que el mundo estuviese rezando unido no solo rezando por ella".

Vea también:



En fotos: Jovanna Calzadillas, la joven de Arizona que se recuperó de un disparo en la cabeza en el tiroteo de Las Vegas Jovanna y su esposo Frank en conferencia de prensa antes de salir del hospital en Phoenix. Foto: Barrow Neurological Institute | Univision 0 Compartir Jovanna y Frank Calzadilla en un viaje a Disney. Foto: Barrow Neurological Institute | Univision 0 Compartir Frank y Jovanna Calzadilla observan momentos de la recuperación de la víctima del tiroteo luego de ser dada de alta. Foto: Barrow Neurological Institute | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jovanna y Frank en una foto tomada antes de la lesión cerebral. Foto: Barrow Neurological Institute | Univision 0 Compartir