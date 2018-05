Segundo verano de cine en Gallagher Way

Este año el tradicional verano de cine fue anunciado por Gallagher Way , antes “Park at Wrigley”. Un calendario con diez películas que han sido éxitos de taquilla y que pueden disfrutarse en familia.

Calendario de cine

A League of Their Own (Un equipo muy especial, 1992)

Fecha: Mayo 16

Protagonistas: Tom Hanks, Geena Davis

Duración: 128 minutos