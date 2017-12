“No sentirás que estás en China cuando viajes con nosotros”. Así promovió una compañía de autobuses de Illinois sus servicios

URBANA, Illinois. Una compañía que ofrece servicio de transporte express entre la Universidad de Illinois y la ciudad de Chicago está siendo investigada por promoverse sus viajes con un anuncio que incluía comentarios discriminatorios y de tinte racista.

Lisa Madigan, Fiscal General de Illinois, emitió el lunes un citatorio a Suburban Express, empresa basada en Urbana, Illinois, sobre posibles violaciones de la ley de derechos civiles del estado.

"Me preocupa que el anuncio refleje que la empresa discrimina a clientes potenciales”, indica la declaración de Madigan. “El acceso al transporte no debe verse afectado o basado en raza o el origen de una persona. Mi oficina está investigando para determinar si las políticas y prácticas de Suburban Express violan la ley".

Este fin semana, la firma envió a sus clientes un anuncio enumerando 11 beneficios de elegir a la compañía, entre ellos: “Viajar con pasajeros como tú” y “No sentirás que estás en China cuando viajes con nosotros”.



Tras una ola de críticas, la empresa posteriormente emitió una "disculpa" en la que expresaban que habían hecho el comentario basados en que su competidor brinda servicios principalmente a estudiantes internacionales chinos y aseguraban que estaba siendo interpretado como una “bofetada a todos los no caucásicos por alguna razón" y "no fue lo que pretendían".

Sin embargo, en su defensa criticaban las políticas de admisión de la universidad y expresaban que para resolver sus problemas financieros, la institución académica había “admitido a un largo número de estudiantes internacionales porque pagaban una matrícula más alta”.

“Casi el 20% de los estudiantes de la Universidad de Illinois son originarios de China y este alto porcentaje de hablantes de inglés no nativos colocan una variedad de cargas en los estudiantes nacionales. Estamos de acuerdo en que tener una mezcla saludable de diferentes culturas y etnias es valioso. Pero no nos sentimos cómodos con la idea de vender nuestra universidad al mejor postor", agrega el mensaje que concluye que "en cualquier caso, no intentamos ofender a la mitad del planeta".



Las reacciones en las autoridades escolares y alumnos no se hicieron esperar. En un anuncio conjunto de varias asociaciones estudiantiles, entre ellas la de estudiantes chinos, taiwaneses y koreanos, se indica que es falso que el 20% de los estudiantes sean provenientes de China. Hasta otoño de 2017, 47,826 estudiantes están inscritos en la universidad y 8,299 (17.35%) son asiáticos de más de 15 diferentes países.

“Independientemente de nuestro origen y raza, tenemos una identidad en común como estudiantes y compartimos el mismo sueño de hacer orgullosa a nuestra universidad. Por lo tanto, no toleraremos discriminación y desigualdad de ninguna clase. La igualdad es el derecho de cualquier ser humano y debe ser defendido bajo toda circunstancia”, dice el comunicado.



"El mensaje insultó específicamente a los miembros de nuestras comunidades chinas, asiáticas y asiáticas estadounidenses que son una parte vital y valiosa de todos los aspectos de la Universidad de Illinois", dice por su parte una declaración de la oficina de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. "No podemos evitar que una empresa privada opere en nuestra comunidad. Pero podemos, en voz alta y sin ambigüedades, decir que las opiniones expresadas por Suburban Express son ofensivas, intolerantes, insultantes y en oposición directa a los valores de esta universidad".

Por su parte Ameya Pawar, concejal por el distrito 47, envió un mensaje en Twitter en el que pedía una audiencia para investigar el comportamiento de Suburban Express.



“Estimado Suburban Express: Esto no es una disculpa. Esta es una respuesta increíblemente ofensiva e intolerante. Qué vergüenza. Como prestan servicios en el Aeropuerto Internacional O'Hare, voy a convocar a una audiencia sobre sus prácticas comerciales. Mientras tanto, es posible que desee emitir una disculpa real”, indicó el presidente del Caucus Asiático-Americano del concejo municipal.



