Se suicida sacerdote que estaba bajo investigación por una presunta relación con un menor

Facebook Church of the Resurrection

Sacerdote James Csaszar Facebook Church of the Resurrection

El miércoles por la mañana, la policía de Chicago cerró una calle al norte de Millennium Park porque un hombre se había lanzado desde las alturas del Radisson Blu Aqua Hotel, un rascacielos de 82 pisos ubicado en Chicago.

Un día después la oficina forense del condado de Cook informó que la persona que perdió la vida era James Csaszar, un reconocido sacerdote católico de la Iglesia de la Resurrección en New Albany, Ohio que había sido recientemente suspendido por unas supuestas acusaciones de abuso sexual.

La decisión de la diócesis de suspender a Csaszar se debió a " comunicaciones telefónicas y de texto cuestionables con un menor", declaró la iglesia en un comunicado de prensa. La diócesis fue más allá al notar que los cargos también estaban relacionados con un "posible mal uso de los fondos de la iglesia" mientras Csaszar estaba sirviendo en la parroquia St. Rose of Lima en New Lexington, Ohio.

Csaszar trabajó en la iglesia St. Rose Parish entre 2005 y 2016. El sitio web de la diócesis de Columbus indica que empezó a ejercer desde el 26 de junio de 1999.

"Era muy cercano y se sentía bien hablar con él, siempre estaba allí para escucharte, sin importar dónde estaba o lo que fuera", dijo Cheryl Dodson, una nueva propietaria de un negocio de Lexington, a la NBC 4. "Él era uno de mis favoritos. De todos los sacerdotes católicos a los que he conocido y con quienes me he afiliado, fue uno de mis favoritos".



publicidad

La investigación sobre Csaszar continuará a pesar de su muerte, dijo la policía de Ohio.