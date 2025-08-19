Cómo cuidar tu auto en calor extremo: consejos para no desperdiciar combustible

El clima caliente puede aumentar el uso de gasolina, ya que el motor alcanza una temperatura alta más rápidamente.

Durante los días de calor extremo, muchos conductores notan un aumento en el consumo de gasolina. Las altas temperaturas no solo afectan la comodidad dentro del vehículo, sino también su rendimiento y eficiencia.

El uso intensivo del aire acondicionado, el tráfico más lento y el calor acumulado en el motor pueden contribuir significativamente a un mayor gasto de combustible, haciendo que cada milla o kilómetro sea más costoso.

Sin embargo, existen formas de lidiar con estos efectos y reducir el consumo durante las olas de calor al hacer ajustes simples para el cuidado de tu auto, recomendadas por el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Aunque encender el aire acondicionado es prácticamente obligatorio en días así, lo cierto es que su uso tiene un impacto directo en el consumo de gasolina.

De hecho , el aire acondicionado es uno de los principales responsables de que el auto rinda menos en clima caluroso. En condiciones de mucho calor, la eficiencia de la gas puede reducirse en más de un 25%, especialmente en trayectos cortos.

Esto se debe a varios factores: la temperatura exterior, la humedad ambiental y la intensidad del sol influyen en cuánto debe trabajar el sistema de aire para mantenerte fresco. Así como los humanos, cuanto más extremo sea el clima, más esfuerzo (y más gasolina) necesita el auto para enfriar el interior.

Conducir con las ventanas abajo también puede afectar el rendimiento del combustible ya que al abrirlos, se incrementa la resistencia aerodinámica (es decir, el viento choca más contra el auto), lo que obliga al motor a trabajar un poco más para mantener la velocidad.

Este efecto es casi imperceptible cuando vas despacio, como en la ciudad o en tráfico pesado. Pero en carretera, cuando circulas a mayor velocidad, la resistencia del aire se multiplica, y con ella, el consumo.

En resumen: ni el aire acondicionado ni las ventanas abiertas son la solución, sino más bien el balance entre ambas y dependiendo de la situación.





A altas velocidades, es mejor usar el aire acondicionado: Pero en general, evitar conducir a altas velocidades ayudará.

No pongas el aire más frío de lo necesario: Cuanto más baja la temperatura, más esfuerzo hace el sistema. Encuentra un punto razonable y apágalo por tiempos si ya estás cómodo.

Estaciona bajo la sombra o usa un parasol: Así el interior del auto no se convierte en un horno.

Ventila antes de encender el aire: Abre las ventanas por un minuto o dos para que el aire caliente salga. Esto ayuda a que el auto se enfríe más rápido y con menos esfuerzo.

Conducir de manera brusca, como acelerar o frenar de golpe, o ir a exceso de velocidad, es peligroso y también afecta seriamente tu consumo de combustible.

Si necesitas llevar equipaje, trata de ponerlo en la cajuela o dentro del auto, en lugar de usar un portaequipaje en el techo.

, en lugar de usar un portaequipaje en el techo. No cargues peso innecesario: Llevar cosas pesadas de forma permanente, como herramientas, maletas o cosas que no usas a diario, puede hacerte gastar más por galón.

La American Automobile Association (AAA) señala que además del uso de gasolina, tu coche puede sobrecalentarse en temperaturas altas cuando su sistema de enfriamiento no logra eliminar el calor del motor.

Para detectar si esto sucede, todos los autos tienen un medidor de temperatura del motor y/o una luz de advertencia de sobrecalentamiento. Si ves que la aguja entra en la zona roja o se enciende la luz, detente en un lugar seguro lo antes posible y deja que el motor se enfríe.

Si no hay vapor ni fugas visibles de refrigerante y el ventilador eléctrico funciona, dejar el motor en encendido sin acelerar suele ser suficiente para que la temperatura baje rápido.

Pero si ves vapor o pérdida de refrigerante, es una señal de un problema más grave. En ese caso, apaga el motor de inmediato y pide una grúa para llevar el auto a un taller. No sigas conduciendo, ya que podrías causar daños severos y costosos al motor y sobre todo nunca abras la tapa con el motor caliente ya que podría causarte quemaduras graves.