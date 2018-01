"Cuando sea senador de EEUU estaré en esa comunidad hispana comiendo buena comida mexicana con todos ellos, incluyendo a los enemigos": Arpaio

TUCSON, Arizona. - El exalguacil del condado Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, levantó una mezcla de sentimientos en la comunidad tras confirmar este martes su intención de presentar su candidatura para el Senado por la silla de senador Jeff Flake que anunció su retiro en octubre.

Arpaio fue declarado culpable de desacato criminal a la orden de un juez federal de detener sus redadas de inmigración y fue perdonado en agosto por el presidente Donald Trump.

Arpaio, de 85 años, estuvo a cargo de la entidad policial más grande del estado de Arizona por 24 años. Su mandato fue cuestionado por su fuerte postura contra la inmigración indocumentada y las duras condiciones que impuso para los presos de su cárcel Tent City.

En una entrevista con Univision Arpaio explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de regresar a la política, las opciones que tiene para lograr un escaño en el senado, su posición con los dreamers y la inmigración indocumentada.

“Tengo que decir que cuando dejé la oficina del alguacil le dije a mi esposa, he terminado con la política. Tres meses después veo lo que está pasando en Washington y dije tengo que regresar por lo menos para pronunciar discursos y apoyar al presidente y al partido republicano”, dijo Arpaio en entrevista con Univision.

El exoficial contó que la inquietud de postularse al senado surgió después de recibir una llamada, hace tres meses, de un reportero de un periódico de Washington DC que le preguntó si se postularía para un puesto en el senado estadounidense, en ese momento le contestó que no sabía.



publicidad

“He estado viendo lo que está pasando con nuestros dos senadores [Jeff Flake y John McCain], no los estoy criticando a ellos pero sabes que hay conflictos en Washington, entonces tomé la decisión recientemente”, mencionó Arpaio.

Fue entonces cuando habló con su gerente de campaña quien le dijo que tenía una buena oportunidad, luego se lo dijo a su esposa, precisamente hace dos semanas después de celebrar su 60 aniversario de matrimonio. .

Arpaio y los medios

El exsheriff afirmó que mantendrá una buena relación con los medios como lo hizo cuando era sheriff.

“Porque no tengo una operación secreta de la CIA, a través de los medios ellos [los votantes] saben que estoy haciendo. Yo no uso a la prensa ni ellos me usan a mi, pero se manejar a la prensa”, indicó. El republicano reconoció que entiende el problema que tiene el presidente Trump con los medios recalcaldo cada vez que puede que son 'noticias falsas' porque afirma que “los medios y hablan negativamente de él”.

El exoficial afirmó que una razón de por la que la inmigración indocumentada ha bajado es porque Trump ha dicho “¡cuidado! y en la experiencia de sus 60 años de carrera "cuando vas al público y alertas a la gente eso ayuda”.

Arpaio está convencido de que tiene opciones para ganar un puesto en el senado estadounidense porque dijo que nunca he perdido en unas elecciones republicanas primarias.



“Yo tengo buen apoyo en el estado, no solo en el condado Maricopa. Esa es una razón por la que lo estoy haciendo porque no me perdonaría a mí mismo si no me doy la oportunidad, tengo que intentarlo”, afirmó.

Sobre las críticas por postularse a su edad dijo que el no aparenta 85 años y recordó al exsheriff del condado Maricopa, Carl Hayden, que luego de dejar el cargo se postuló al senado estadounidense y ganó las elecciones. Se retiró en 1969 a los 92 años. “Yo voy y en 6 años tendré 92”, señaló.

La inmigración indocumentada

Su posición con la inmigración indocumentada la mantiene firme, recalcó que EEUU es un gran país por el trabajo de los inmigrantes.

“Mi mamá y mi papá vinieron de Italia. Ellos [los inmigrantes] hacen este país grandíoso pero lo tienen que hacer legalmente, ese es mi gran problema no podemos inundar este país ilegalmente”, reiteró.

Si en manos de Arpaio estuviera el futuro de los 800,000 jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), él los enviaría de regreso a sus países con un plan.

“Eso es algo muy difícil, no solo para mí, para todo el país, qué hacer con ellos. Sé que el presidente hizo lo correcto regresando esto al congreso y si llegó [al congreso] no estaré a tiempo (para votar)”, apuntó.



publicidad

Dejó claro que si la decisión estuviera en su poder seguiría la política que el presidente decida, independiente de su opinión personal, porque su idea es que los beneficiarios de DACA regresen a su país de origen, pongan en practica la educación que obtuvieron en Estados Unidos y en ese tiempo tramiten su regreso por la vía legal.

Destacó que hay organizaciones como movimientos religiosos, misioneros y voluntarios de otras organizaciones no gubernamentales que envían personas a otros países para ayudar a otras comunidades con la educación que recibieron en este país.

“Que mejor que nuestros educados DACA para ayudar a su propia gente, conocer a su país, aprender de su país y sentirse orgullosos del país donde son originarios”, indicó Arpaio.

El exoficial detalló que tiene respeto por personas de otras nacionalidades y le gusta hablar con ellos.

“Pero la comunicación, el enojo y el odio que algunos de ellos tienen contra este sheriff es muy triste, cuando ellos cortan mi cabeza, enseñándole a los niños sobre un oficial de la ley, es triste”, mencionó Arpaio. “Cuando sea senador de Estados Unidos estaré allí en esa comunidad hispana comiendo buena comida mexicana con todos ellos, incluyendo a los enemigos que no me quieren, en cualquier momento que quieran que vaya yo iré”.