Migrantes esperan semanas para presentar su caso de asilo en puertos de entrada de Arizona

NOGALES, Sonora, México.– Sara Sánchez salió de El Salvador hace un mes acompañada de su hijo de 15 meses. Ya lleva tres semanas en Nogales, Sonora, esperando su turno para que un oficial de Inmigración escuche su caso. Al igual que ella, alrededor de 50 personas, en su mayoría madres con niños, llegaron al puerto de entrada Deconcinni con la ilusión de ser admitidos en territorio estadounidense.

“Estoy contenta de haber llegado hasta aquí, ha sido un viaje donde he vivido cosas tristes y alegrías también”, dijo a Univision Noticias Sánchez. “Me vine porque mi vida corría mucho peligro, allá en El Salvador está muy fea la delincuencia, te matan si no pagas tu cuota, te piden una cuota mensual y si no la pagas pues…”

Sánchez tienen planeado solicitar asilo argumentando que en su país ella y su hijo enfrentan peligro. “Al papá de mi niño lo mataron, él era militar y allá en El Salvador quieren acabar con toda la familia, de policía o de militar”, aseguró.

Esta salvadoreña llegó a la garita con una mochila colgada en su hombro y cargando a su hijo, acompañada por otro grupo de centroamericanas, todas venían de un albergue donde pasaron la noche. Los pastores y activistas que los ayudan los traen por grupos. Al llegar se sientan en el piso, justo al lado de la fila asignada para el cruce de peatones.

Entre ellas, se encontraban dos guatemaltecas, que dijeron haber emigrado porque su vida corría peligro. “Nosotras nos vinimos porque hay mucha violencia en nuestro país, ahorita a las señoritas las están raptando cuando salen de estudiar. Hay mucha extorsión, a mi madre la están extorsionando (le dicen), que si no paga me matan a mí por eso yo vine a pedir asilo”, contó a Univision Noticias la joven que pidió no ser identificada.

Ese sentimiento de temor lo reflejan en su rostro la mayoría de las personas que se encuentran en la garita esperando su turno.

En los puertos fronterizos Deconcini y Morley, en Nogales, las filas para cruzar a Estados Unidos superan la hora de espera, estas familias llevan dos semanas en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, esperando un turno.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo recientemente a Univision Noticias que su labor es atender primero a los que ingresan al país con documentos.



De acuerdo con los pastores que los están asistiendo en la garita, las autoridades fronterizas solo escuchan entre tres y cinco casos por día, quienes no son atendidos pasan la noche en albergues de la ciudad para intentarlo nuevamente al siguiente día.

Sánchez y los otros migrantes centroamericanos que esperan en la garita para cruzar tienen la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, tan pronto entren en vigencia las nuevas restricciones que limitan la posibilidad de conceder este amparo migratorio, los inmigrantes que crucen por el desierto serán inelegibles para este beneficio. La única opción que deja abierta el gobierno del presidente Trump es la solicitud de quienes se presenten por las garitas, sin embargo, esto no garantiza que sea otorgado.

“Ellos vienen armados con mujeres y niños”: sheriff del condado Santa Cruz

Mientras tanto, en el lado estadounidense el ambiente es otro, un grupo de soldados preparan la frontera para la llegada de la caravana de migrantes que actualmente cruza territorio mexicano con rumbo a la frontera. El mismo día que se llevaban a cabo las elecciones de mitad de periodo en el país, los residentes de esta ciudad fronteriza fueron testigos de la llegada de camiones con soldados.

“Llegaron dos compañías y empezaron a poner alambre en la zona urbana de las garitas, algo que veo muy cruel, no creo que sea necesario. Mis respetos a los militares que están cumpliendo órdenes”, dijo a Univision Noticias, Tony Estrada, sheriff del condado Santa Cruz, que tiene la jurisdicción de una parte del sur de Arizona.

Estrada considera que es un “uso y un abuso” de los militares traerlos a la frontera para detener una caravana de migrantes.

El sheriff enfatizó que en esta área hay tres fuerzas del órden: oficiales del sheriff, la policía de Nogales y la Patrulla Fronteriza. Él considera que no hay guerra, ni invasión para desplegar presencia militar. Que no se justifica.

“No era correcto que esta administración mandara soldados a la frontera declarando que tenemos un riesgo y un peligro como país de 'una invasión de 5,000 o 7,000 personas. Armados todos aquí, preparados todos aquí y ellos vienen armados con mujeres y niños”, mencionó Estrada.



Por su parte, activistas fronterizos que estuvieron presentes cuando los soldados instalaban el alambre sobre el muro fronterizo y cuestionaron el despliegue militar en una ciudad que consideran tranquila. “Da pena porque da muestra de una división en ambos Nogales que realmente no es necesaria”, dijo Juanita Molina, directora de Border Action Network.

“Esto no es algo proporcional a lo que esta pasando con la caravana, este grupo no es un peligro, es parte de la inmigración que enfrentamos todos los años, especialmente en el tiempo de otoño”.

Los residentes tienen las opiniones divididas, algunos les preocupa que la caravana pueda llegar por Arizona y esto genere el cierre de los puertos fronterizos, mientras otros lo ven como una oportunidad económica para la región.

“Si me preocupa estar viendo todo esto”, dijo Claudia Castro, una residente de Nogales, Arizona, mientras esperaba en la fila para cruzar al lado estadounidense, desde el lado mexicano observaba a los soldados trabajando. “Te desanima a venir, uno no sabe que decidan cerrar la garita, a ellos no les importa y eso me da temor, ver todo esto que están haciendo por una gente que solo esta buscando un mejor futuro”.

Llegan los soldados a la frontera de Arizona para apoyar a las autoridades migratorias (fotos) Cargando galería