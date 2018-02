Condado fronterizo en Arizona se niega a cooperar con el gobierno federal

TUCSON, Arizona. - La Junta de Supervisores del condado Pima votó por primera vez para rechazar los fondos federales que buscan mejorar la colaboración entre el departamento del sheriff, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En la discusión se mencionaron los cambios en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump lo cual influyó en está decisión. Con una votación de 3-2 los demócratas Richard Elías, Sharon Bronson y Ramón Valadez se impusieron contra los republicanos Steve Christy y Ally Miller.

Esta decisión significa que el condado rechaza los fondos de la Operación Stonegarden que otorga más de 1 millón de dólares a las autoridades locales para que sean destinados a apoyar a las agencias federales a lo largo de la frontera en el pago de horas extras y la compra de equipos con el fin de coordinar esfuerzos para mejorar la seguridad fronteriza.

"Hay un nuevo manejo en la frontera y la junta está preocupada porque nuestros sheriffs se involucren más en el trabajo de la ley federal de inmigración", dijo Elías al Arizona Daily Star. "Francamente, tenemos una administración diferente en la Casa Blanca y hemos visto muchos cambios en la forma en que ICE y la Patrulla Fronteriza hacen su trabajo aquí en las zonas fronterizas".

El condado ha recibido los fondos por más de una década el condado ha recibido fondos de Stonegarden y esta será la primera vez que los rechacen.



El sheriff del condado Pima, Mark Napier, lamentó la decisión argumentando que esos fondos están destinados a la lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas y contrabando humano, lo que les permite un mejor trabajo con sus aliados federales.

El departamento debía recibir 1.19 millones por millas y horas extras, 238,000 por equipos de datos satelitales y un dispositivo de transmisión inalámbrico. En el año fiscal 2017, los cuatro condados fronterizos en Arizona recibieron 11.8 millones de dólares.

Desde el año fiscal 2008 hasta el 2016, el gobierno federal ha asignado alrededor de 59 millones anuales para este programa, según un informe de la Oficina del Inspector General presentado en noviembre de 2017.

Napier dijo que su departamento no está interesado en aplicar de manera proactiva las leyes federales de inmigración porque no son su responsabilidad y no tiene recursos para hacerlo.

El oficial destacó que mientras su departamento tiene alrededor de 500 oficiales juramentados, el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza cuenta con casi 3,700 agentes.

