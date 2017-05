Marjorie de Sousa llora en una entrevista sobre los hombres de su vida: "Los príncipes azules no existen"

La actriz venezolana Marjorie de Sousa declaró en una entrevista exclusiva con Despierta América que ha dejado de esperar que aparezca en su vida "un príncipe azul" tras su ruptura con el también actor Julián Gil, con quien tuvo un hijo -Matías-, que se ha convertido en objeto de disputa entre los padres.

De Sousa y Gil tienen pendiente resolver un pleito por la custodia del pequeño que nació en enero y cuyas fotos van a aparecer en el número de junio de People en Español. Esa exclusiva, pactada por los padres con la publicación, fue arruinada luego de que Gil lanzara fotos del rostro del bebé en redes sociales por diferencias con la publicación.



Ricardo Álamo. La actriz venezolana se casó en 2004 con Ricardo Álamo, cuando su carrera comenzaba a internacionalizarse. Se divorció de él dos años después. Su matrimonio tuvo un halo de tristeza relacionado con un presunto caso de violencia doméstica. Marjorie participó en la presentación de la la obra "Por qué los hombres aman a las cabronas", durante la cual supuestamente hizo fuertes declaraciones sobre su matrimonio. Sin embargo, esto fue desmentido en un comunicado de prensa que la artista compartió en su cuenta de Instagram. Marjorie afirma que sus afirmaciones fueron tergiversadas "a manera de una reflexión personal de ella y su vida privada lo cual es completamente falso". Esto porque durante la entrevista la artista únicamente describió "la personalidad y psicología de su personaje en la obra", asegura el boletín dirigido a los medios. La venezolana sólo estaba "hablando un poco de la libertad de la mujer de cambiar, de evolucionar, de romper sus cadenas y volar hacia planos a veces desconocidos", sostiene el mensaje. "Marjorie jamás se refirió a su vida personal o su experiencia propia", puntualizó el comunicado. "Eso es injusto porque es tu vida y es tu historia, fue el momento en que yo dije reacciona y dije yo no quiero esto para mi vida", declaró la actriz a Radio Fórmula durante dicha conferencia. "Hay que hablar, hay que buscar ayuda, no está mal ir a un psicólogo, yo sí fuí, porque yo sentí que fracasé en un proyecto que para mí era importante", declaró. "La violencia no está bien, la violencia psicológica, te encierra, te invade el miedo y te metes en ese cuarto oscuro, no avanzas, no vuelas", expresó en ese momento. Pablo Glaser. Marjorie de Sousa ha estado con algunos galanes de telenovela. Sin embargo, uno que está por fuera de ese círculo fue el empresario argentino Pablo Glaser. Glaser es el CEO de Ogilvy de Miami y Regional New Business Director. La pareja estuvo junta en 2015. Glaser le llevaba 14 años de diferencia a Marjorie de Sousa. Sergio Pérez. También se dice que el piloto de carreras Sergio Pérez estuvo entre las parejas de Marjorie de Sousa. En 2015, la pareja fue captada cenando en un lujoso hotel de la Ciudad de México, de acuerdo con la revista TVyNovelas. El encuentro duró alrededor de tres horas, en las que se les vio platicar muy felices y reírse. Adrián Uribe. Otro hombre que se le ha relacionado con Marjorie de Sousa es el comediante Adrián Uribe. Esas sospechas se acrecentaron pues ni la actriz ni Adrián afirmaron o negaron la relación durante ese tiempo. Todo comenzó porque en diversas ocasiones fueron vistos muy juntitos. Rodeados de amigos, pero uno al lado del otro, hacía pensar que las dos estrellas estaban saliendo. Y de hecho, una amiga soltó un poco la lengua. Aleida Nuñez, amiga de los actores y compañera de Marjorie en "Hasta el Fin del Mundo", dio muy buenos detalles del romance. "Están juntos y eso está muy bien, que Dios los bendiga y que vengan muchos hijos", declaró Aleida Núñez al diario "Basta!". Días después, para el programa "Hoy", Marjorie de Sousa negó rotundamente el romance con Adrián y alegó que todo lo habían inventado los medios. Después de esas declaraciones, Adrián afirmó ante diversos medios que sí había salido con la artista pero no se concretó una relación. José Manuel Figueroa. Durante 2015, otro hombre que fue ligado a Marjorie fue José Manuel Figueroa. Los rumores crecieron debido a que ambos estaban interesados en grabar un video musical para el cantante. "Vamos a escoger a la musa del video. Espero que sea Marjorie de Sousa porque se me hace una actriz hermosa. No he tenido el gusto de conocerla, pero es realmente bella", reveló José Manuel a la agencia Mezcalent. Sumado al entusiasmo del cantante, Marjorie ya había estado en contacto con el intérprete, porque se había acercado a Joan Sebastian para producir un proyecto musical. Con la muerte de Joan Sebastian, el proyecto se frustró, aunque no quedó la sospechosa amistad que había entablado con José Manuel. Así que, de nuevo, la actriz tuvo que salir a declarar que no había nada entre ella y el cantante. David Zepeda. Durante la telenovela "Hasta el fin del mundo", llegó a especularse que el romance con su compañero David Zepeda había traspasado la ficción. No fue algo tan descabellado porque la química entre ambos actores era palpable. Sin embargo, demostraron que entre ellos sólo había una buena amistad. Pero Zepeda no ha sido el único galán de telenovela que presuntamente la ha enamorado. ¿Recuerdas cuando interpretó a "Kendra Ferreti" en "Amores Verdaderos"? En ese melodrama compartió créditos con Erika Buenfil, Sebastián Rulli, Eiza González y Eduardo Yáñez. Hubo fuertes rumores dentro de la producción del melodrama que señalaron una relación amorosa. Estos rumores alcanzaron a Erika Buenfil, quien supuestamente también estaba interesada en el actor. Ese triángulo amoroso presuntamente desató que ambas actrices no se llevaran bien durante las grabaciones. Julián Gil. Marjorie de Sousa y Julián Gil estuvieron juntos en dos ocasiones, la primera en 2011, cuando la actriz grababa la telenovela 'Corazón apasionado'. La relación duró sólo dos meses. En un primer momento se dijo que la pareja había terminado en malos términos y que Marjorie de Sousa le había lanzado la ropa por la ventana, pero el actor desmintió diciendo "ella tenía su casa, yo tenía mi casa, no tenía nada qué sacarme, y mucho menos tirarla por la ventana, ella no es de ese tipo de mujer". La segunda temporada de esta relación ocurrió cuando Julián Gil estaba en la telenovela 'Sueño de amor', y Marjorie de Sousa entró a media novela. En cuestión de tiempo reavivaron su amor. Con esta imagen compartida en sus redes, tomados de la mano, confirmaban que se daban una segunda oportunidad. Y todo parecía ir muy bien, al punto de que apareció Matías Gregorio Gil en escena. Incluso, habían anunciado que iban a casarse. El embarazo de la pareja fue uno de los más seguidos en redes sociales. Nacido el 27 de enero de 2017, Matías había sellado, en apariencia, la relación. Las primeras fotos del bebé fueron pequeños fragmentos de su cuerpo. La explicación está en que la primera fotografía iban a venderla como exclusiva a la revista People. Pero el 19 de abril de 2017, la actriz acabó con los rumores y anunció en un comunicado de prensa el final de la relación con el actor y el comienzo de un proceso legal por la custodia de Matías.

"Jamás la vida haría que un hijo se aleje de un papá, porque yo lo he vivido, lo vivo actualmente y todavía me afecta", aseguró la actriz, cuyo padre reside en Venezuela. "Jamás usaría a un hijo para hacerme publicidad, no lo necesito", añadió De Sousa, quien aparecerá en la revista posando con el pequeño Matías.

La actriz no pudo contener las lágrimas cuando recordó la separación de sus padres, y cómo la relación que tiene con sus papá está marcada por la distancia y los problemas en Venezuela, país que le hace poner sus emociones a flor de piel.



La actriz habló del amor que siente por su hijo, que es "la mayor fuerza que tiene" en estos momentos.

"Es como que tu corazón te lo sacan y lo puedes ver [...] Lo ves y todo tiene sentido. Lo ves y dices, 'no me importa lo que me pase a mí, a ti no te vas a pasar nada. Tú siempre vas a estar bien'", indicó.

Su testimonio llega después de que Julián Gil dijera en un texto en Instagram que su hijo Matías es "innegociable" y de que las madres de los otros dos hijos del argentino salieran a defenderle por ser una gran figura paterna.



Cosas que hacen que Marjorie y Julián sean la 'pareja perfecta' Marjorie de Sousa y Julián Gil no dejan de reflejar la enorme felicidad que sienten, pues además de que su relación va 'viento en popa', ya se convirtieron papás. Esta pareja de guapos actores han tenido fines de semana muy mexicanos, pues conocieron los tradicionales canales de Xochimilco. Entre familiares y amigos pasearon en las tradicionales trajineras: "Esta foto no tiene palabras, gracias por tomar este momento juli 😍 ellos mi mundo, gracias Dios por permitirme vivir esto, esperando al más amado de la familia 😍 #Nuestrochiquitin @matiasgildesousa #Familia #miejemplo #Losamo #Mipapidefotografo 😍#Eltiopilito #Laabuela". La venezolana no ha dejado de agradecerle a la vida por la maravillosa etapa que está viviendo: "Te doy gracias por lo q soy y por lo que haces de mi cada día... #photo @juliangil 😋😍". Su cuerpo ha vivido una notable transformación, pero refleja la luz de una feliz mujer embarazada. Está más guapa que nunca, se nota que no ha subido mucho de peso. Julián y Marjorie están más enamorados que nunca, sus amigos y familiares los han apoyado y han comprobado que están hechos el uno para el otro. Por eso les han organizado dos baby shower, en donde han pasado momentos increíbles. El primero fue en Miami, Matías recibió muchos regalitos. Fue una reunión pequeña en un restaurante, Julián no pudo estar presente porque estaba en España filmando una película. El segundo se llevó a cabo en la Ciudad de México y asistieron varios famosos. Nicolle, la hija mayor de Julián, es una de las más emocionadas y ansiosas por cargar a su hermanito. Marjorie y Julián están demostrando que las segundas partes en el amor sí son buenas. Desde que anunciaron que se dieron otra oportunidad como pareja se la pasan derramando miel. Ahora están más felices que nunca con el bebé que están esperando y su próxima boda. Tienen mucha química como pareja y es porque tienen varias cosas en común, aquí te decimos algunas coincidencias de la vida de estos famosos. Los dos han vivido en Venezuela. Como ya sabemos Marjorie es originaria de ese país, pero Julián vivió parte de su niñez y adolescencia allá. Además los dos han vivido en Miami y México. Ambos eran famosos actores, sin embargo su fama subió como la espuma cuando participaron en exitosas telenovelas en México. Sus personajes más recordados han sido antagónicos, a los dos se les da muy bien hacer villanías. Tanto Marjorie como Julián han filmado películas de corte religioso en España, ella interpretó a 'María Magdalena', mientras él a 'Santiago Apóstol'. A los dos les gusta la música tropical, a Marjorie le encanta la Salsa y a Julián el Merengue. Son considerados de los actores más guapos y sexys de las telenovelas, los dos tienen cuerpos envidiables. Comparten el gusto por la cocina, ambos son buenos chefs. Son vanidosos, por eso comen sanamente, hacen ejercicio y cuidan mucho su piel. Los dos han tenido un divorcio, ella de Ricardo Álamo mientras Julián de Brenda Torres. A pesar de que para Julián no es su primer hijo, Marjorie está muy emocionada de estrenarse como mamá, seguramente su bebé heredará la belleza de sus padres. ¿Te gusta la pareja que forman este par de guapos?



"Los príncipes azules no existen"

De Sousa confesó que ha dejado de buscar al hombre perfecto y dejar se soñar con las historias románticas perfectas tras su separación de Gil, con quien vivió un idilio en 2016 que fue muy reportado por ellos mismos a través de las redes sociales.

"Los príncipes azules no existen. Creo que nos inventaron esas historias y nosotras caímos en eso pensando que vamos a encontrar algún día al hombre perfecto. No, uno no es perfecto, no somos princesas. Pero sí creo que no lo escondo, es un tema que tengo pendiente con diosito y yo me dejo llevar. Creo en otro tipo de amor. Creo en el amor de mi hijo, que es una cosa que nada, nada, nada le gana; en el amor de mi madre, en el amor de mi padre, en el amor de mi hermano... pero hoy, no sé si creo en el amor de pareja", contó.