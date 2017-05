Así se enteró Marjorie de Sousa que estaba embarazada

Video: Marjorie de Sousa llora al hablar de Venezuela en Despierta América.

La actriz Marjorie de Sousa se enteró que estaba embarazada del actor Julián Gil después de un viaje a España, según contó la venezolana de 37 años en una entrevista exclusiva con Despierta América.

"Fui a España a hacer una película, terminé el rodaje de la película y después regresé y comencé la telenovela 'Sueño de amor'. Pero fue así, al día siguiente llegando de viaje, entonces yo recuerdo que pasaban los dias y pasaban los días y pasaban las semanas y yo decía, '¡Ay, este cambio de horario está muy largo! Yo creo que algo raro hay aquí'", dijo la actriz.

Marjorie de Sousa entonces le pidió a una compañera suya llamada Vanesa que comprara una prueba de embarazo para ella. "Fue corriendo, la compró y nos metimos las dos en el camerino", contó. En medio de la espera, De Sousa vio que el resultado de la prueba era positivo y no hizo más que reírse.



Marjorie de Sousa: “Jamás haría que un hijo se aleje de un papá” Univision 0 Compartir

"Me dio un ataque de risa, no podía de los nervios. Me reía y ella me decía, '¿Pero qué te pasa?' y yo, 'Ay, esto no sirve, ¿estas pruebas son buenas de verdad?'. Me dice, 'Marjorie, son noventa y tanto por ciento, 99 por ciento, una cosa así", dijo.

La actriz decidió confirmar su embrazo con una prueba de sangre. "Llamé a un compañero, que es enfermero y le digo, 'Ven a mi casa y sácame una prueba y mételo en el laboratorio'. Me dice, 'Bueno, perfecto, mañana a las ocho te doy la noticia'. Eran 8:15 y no me llamaba y yo así grabando y yo 'ay'. Y entonces recuerdo que me estaba terminado de cambiar y suena el teléfono y me dice, 'Siéntate'. Y yo, 'Ay, sí estoy embarazada'", narró la venezolana.



Primeras fotos exclusivas del rostro del bebé de Julián Gil y Marjorie de Sousa Julián Gil actualmente se encuentra en China de viaje con su hija. Sin embargo, el actor compartió fotos de Matías en Instagram con motivo de los primeros tres meses de vida de su bebé. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Julián Gil compartió con Univision Entretenimiento fotos en exclusiva del rostro Matías, su bebé con Marjorie de Sousa. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías Gil de Sousa cumplió tres meses de nacido el 27 de abril. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir ¡Hola, Matías! Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián con el nuevo integrante de la familia Gil. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías aparentemente con su hermana Nicole Gil. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir En el pasado, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil sólo habían publicado fotos de las manos o los pies de Matías por un contrato de exclusividad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta es una de las fotografías que publicaron cuando Matías acababa de nacer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián está muy emocionado con su hijo, desde hace tiempo tenía la ilusión de volver a convertirse en padre: "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminaría algunas semanas después. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías Gregorio Gil de Sousa nació el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los actores compartieron en las redes sociales la noticia con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para q Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo", escribió en Instagram la guapa venezolana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja había retrasado la fecha de su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. 0 Compartir Julián Gil también estaba contando los días para tener entre sus brazos a Matías, siempre estuvo muy comprometido con la etapa de embarazo de Marjorie, hasta le tomó fotos para capturar cada momento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa embarazada de Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja se comprometió durante el embarazo de Marjorie. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Algunos medios de comunicación, decían que Marjorie daría a luz la última semana del mes de enero y le atinaron, nació la mañana del pasado 27 de enero del 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz confesó que físicamente y emocionalmente ha sido un cambio muy fuerte, por eso le pide a los hombres que le den mucho amor a las mujeres embarazadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie es una de las actrices más sexys de las telenovelas, pero subir de peso no fue un problema para ella, pues sabe que fue por el bien de su bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los amigos de ambos han estado muy al pendiente y comparten su felicidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. 0 Compartir No cabe duda que la maternidad hizo ver más guapa a la actriz. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hace algunos meses Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película, se despidió con un emotivo mensaje para Marjorie y su hijo: "Hoy me toca viajar a España es Por trabajo Lejos muy lejos de ustedes a un proyecto soñado #jesusdenazaret. Y también hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los 3 me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo.... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa Todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias TE ADORO ❤️❤️❤️", escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera 'presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: "Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que supieron que se convertirían en padres han gritado su felicidad a los cuatro vientos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja no ha dejado de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También acompañaba a Julián a los eventos que lo invitan y seguía luciendo guapísima. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella es la prueba de que las mujeres embarazadas tienen una luz especial. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando están juntos se la pasan derramando miel, la pareja le contó a la revista People en Español cómo fue que se comprometieron. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián Gil la llevó a un restaurante en Miami y la guapa venezolana pensaba que sólo sería una cena romántica. Sin embargo esa noche cambiaría su vida. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A ritmo de Mariachi, Julián Gil se hincó y le entregó el anillo de compromiso, sus familiares y amigos salieron para aplaudirles, pues estaban escondidos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Tuve que engañarla, engañarla, engañarla... Se enojó conmigo miércoles, jueves y viernes", explicó el galán a la revista People en Español. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián estaba muy nervioso, pero todo salió a la perfección. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie lloró de la emoción y no dudó en darle el tan anhelado 'sí' a su novio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián estuvo muy comprometido con todas las etapas del embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que anunciaron el sexo del bebé crearon su cuenta en Instagram, donde los actores compartirán su crecimiento con sus seguidores. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La noticia la dieron a través de una convivencia que organizaron con la revista TVyNovelas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Me llegan muchos regalos de amigos de mis papis 😍@sgranada gracias 😍😘", escribieron en esta imagen. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián y Marjorie decidieron que Matías sería mexicano, pues ambos actores le tienen mucho cariño a la tierra azteca, además ahí fue donde resurgió el amor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recordemos que hace 10 años Cupido los flechó por primera vez, sin embargo su relación no prosperó y después de un año terminaron. Pero se volvieron a reencontrar al trabajar en la telenovela Hasta el fin del mundo, aunque sólo fueron compañeros de trabajo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero con la llegada de Marjorie al melodrama Sueño de amor todo cambió, los sentimientos volvieron a surgir y decidieron darse una segunda oportunidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con esta imagen anunciaron su noviazgo: "El primer amor no siempre llega en orden... #Mio @juliangil", escribió la ex Miss Venezuela. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ellos han demostrado que las segundas partes sí existen y están más enamorados que nunca. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie estaba muy emocionada porque es mamá primeriza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero eso sí, nunca dejó de hacer ejercicio para mantenerse en forma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián y Marjorie han descubierto que tienen muchas cosas en común, por eso a pesar del tiempo que estuvieron separados, no dejaron de quererse. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Además son igual de divertidos, los dos tienen muy buen sentido del humor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fueron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para agradecerle a la Virgen por las bendiciones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Seguramente el pequeño Matías será muy guapo cuando crezca, la belleza de ambos es innegable. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

La actriz también contó que su mayor antojo durante su embarazo eran las papas con salsa Valentina y que no podía tolerar el olor a café.

Marjorie de Sousa y Julián Gil tuvieron a su bebé el 27 de enero de 2017. Semanas después la pareja anunció su separación. Estas son las primeras fotos del bebé Matías Gregorio Gil de Sousa.

"Es como que tu corazón te lo sacan y lo puedes ver", dijo De Sousa sobre dar a luz. "La mayor fuerza que tengo ahorita es verle la cara a mi hijo todos los días. [...] Lo ves y todo tiene sentido. Lo ves y dices, 'no me importa lo que me pase a mí, a ti no te vas a pasar nada. Tú siempre vas a estar bien'".

"Creo en el amor de mi hijo, que es una cosa que nada, nada, nada le gana; en el amor de mi madre, en el amor de mi padre, en el amor de mi hermano... pero hoy, no sé si creo en el amor de pareja", agregó De Sousa.