Lágrimas, confesiones y mucho amor para celebrar a las mamás en Despierta América

En Despierta América despedimos una semana dedicada a celebrar a las mamás de la mejor manera. Karla Martínez, William Valdés, Ana Patricia Gamez, Francisca Lachapel, Orlando Segura y el Chef Jesús fueron sorprendidos con las visitas de sus mamás en el estudio, mientras que Alan Tacher, Satcha Pretto y Rodolfo Landeros pudieron sentirlas muy cerca gracias a la tecnología.

Un reencuentro entre madres e hijos que resultó muy emotivo, y que comenzó con la llegada de la señora Julia López, madre de William, a quien él quiso agradecer los sacrificios que ha hecho en su vida y que lo han llevado a lograr tantas cosas.



"Te doy las gracias siempre por ese sacrificio que hicieron de estar sin nosotros casi 4 años para tener un mejor futuro", dijo William Valdés recordando el tiempo que tuvo que vivir con sus abuelos en Cuba, mientras sus padres intentaban forjarse un nuevo camino en España.



Francisca Lachapel no pudo contener el llanto cuando al abrir la puerta del estudio se encontró con su madre Doña Divina, que viajó desde República Dominicana para estar con ella, aunque no le gustar volar sola.

"Perdón que me emocioné, pero es que yo hoy amanecí muy sensible y como que necesitaba la verdad tener a mi mamá y me leyeron en pensamiento, así me muchas gracias mami, te adoro", explicó Francisca, a lo que su madre respondió estar dispuesta a todo por ella.

Durante el segmento de Código Segura, Orlando Segura presentó a su madre Lilián Luna y le prometió celebrarla en grande; Rodolfo Landeros tuvo un ataque de risa nerviosa al ver a su madre, Lorena Beauregard, aparecer en vivo desde México, y el Chef Jesús lloró al ver a la suya entrando en su segmento de cocina.



Karla Martínez y Ana Patricia derramaron lágrimas de emoción cuando recibieron a sus madres María Rubio y Alicia Montesoto en el estudio y agradecieron el gran amor, dedicación y ejemplo que han recibido de ellas.

"Ojalá que yo llegue a ser la mitad de bondadosa que eres tú, la mitad de entregada como eres tú y la mitad de guerrera que eres tú", dijo Karla; mientras que Ana Patricia habló de lo feliz que se siente de poder pasar este día de las madres con ella, ya que "es muy poquito el tiempo que paso contigo y cuando te vas, mi corazón se va contigo".



Para Satcha Pretto fue muy gratificante charlar con su madre Liz Padilla, a quien pudo ver vía Skype desde Honduras. Una mujer que ha sido un gran ejemplo para ella y a quien dijo extrañar muchísimo.

"Ojalá siempre sigas orgullosa de mí porque siempre recuerdo todas tus enseñanzas, todo. Hasta aquellos regaños, aquellos chancletazos que no entedía", contó a manera de broma Satcha.

Y Alan Tacher derramó unas lagrimitas al poder hablar en una transmisión desde México con su madre, Mireya Feingold, que le reclamó por andar diciendo su edad ante las cámaras y dijo, bromista, que aún está esperando su regalo.

