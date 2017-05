"He cumplido 41 años plena, no me arrepiento de nada": Karla Martínez tuvo un cumpleaños retro

Una mañana retro, al estilo de los años 20, llena de risas, anécdotas y buenos momentos fue la que se vivió este jueves 11 de mayo en Despierta América, en la cual celebramos además el cumpleaños de nuestra conductora Karla Martínez, que este día llegó a los 41 años.

"No tengo nada más que agradecerle a Dios tantas bendiciones, he cumplido 41 años plena, plena, plena. No me arrepiento de nada. Solo tengo agradecimiento, no pido nada", dijo emocionada.

ESCUCHA EL CHISTE QUE LE CONTÓ ANA PATRICIA PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS

Un programa que para Karla resultó muy especial, ya que le permitió transportarse al pasado, y revivir momentos como cuando soñaba con que le dieran la oportunidad de unirse al equipo de conductores de este show.

"Yo era muy jovencita, me decían que querían una mamá, una mujer más madura, pero yo les decía es que yo voy a ser mamá, y el público va a crecer con mis hijos y mis pancitas. La verdad yo no me canso de agradecer porque he aprendido tanto, todos los días aprendo tanto, y este programa es mi sueño hecho realidad. Los veía desde que estaba en la Universidad", contó luego de ver algunas imágenes de sus primeras veces en este programa.

Una historia que comenzó años atrás, cuando aún era una estudiante que comenzaba a tocar puertas, hasta que por fin logró la tan esperada oportunidad...



Karla Martínez lloró al recordar su primera vez en Despierta América hace 12 años Univision 0 Compartir

Pero además, Karla Martínez no pudo contener el llanto al ver las imágenes del 9 de enero del 2006, fecha en que Fernando Arau era el encargado de darle la bienvenida oficial como conductora de este show, que sin duda la ha visto madurar tanto personal como profesionalmente.

"Yo me levanto muy agradecida y le digo Diosito gracias, gracias porque hago lo que más amo en la mi vida, y al ver ese día tan especial, nunca me imaginé seguir aquí después de tantos años, que me permitan seguir aquí, haciendo lo que más amo, y ojalá que me permitan seguir haciéndolo por muchos años más", expresó Karla luego de volver escuchar las palabras que su mamá le dedicaba aquella mañana en que comenzaba su historia en este show matutino que como bien dijo, la ha visto madurar como mujer y convertirse en madre.



Sorprendimos a Karla Martínez recordándole el día en que nació su primera hija Univision 0 Compartir

Para finalmente, después de partir su pastel de cumpleaños rodeada del cariño de sus compañeros, dedicar unas palabras de agradecimiento también a través de sus redes sociales, por todas las bendiciones y cariño que ha recibido en su vida por estos 41 años.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: