#DAImperdibles: Satcha Pretto llega a los 37 años feliz y bendecida

Este miércoles 5 de abril, Satcha Pretto comenzó el festejo de su cumpleaños sonriente y muy agradecida por las muestras de cariño que recibió desde las primeras horas de este día. Una celebración que la presentadora de noticias comparte con su familia de Despierta América, que estaban ansiosos por abrazarla y desearle más éxitos en su vida.

"Muy contenta de celebrar 37 años de vida, y lo digo con mucho orgullo, porque me siento de 25", expresó Satcha Pretto. "He tenido tantas bendiciones a lo largo de mi vida que todos los días me hinco, como dice mi mamá, y le agradezco a Diosito,porque tengo mis mejores tesoros que son mis hijos y mi esposo, mi familia, así que no puedo pedirle más a la vida".



publicidad

Sobre el festejo que le espera en casa, Satcha Pretto anticipó que estará rodeada del amor de las personas que más ama ya que "mañana llega mi mamá y mi abuelita a visitarme de Honduras, creo que va a ser una celebración muy especial y muy emotiva".

Para finalmente dedicar unas palabras a sus compañeros de Despierta América y a la gente que la sigue desde sus hogares, agregando que entre todas las bendiciones que le ha dado la vida está "el poder ganarme el pan de cada día haciendo lo que más me gusta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: