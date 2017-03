#DAImperdibles: Alan Tacher celebró su cumpleaños junto a su madre y hermanos

Has Visto

Los Tacher son un ejemplo de los que es ser una familia divertida. Su padre y su hermano Mark no pueden faltar en el festejo.

Los Tacher son un ejemplo de los que es ser una familia divertida. Su padre y su hermano Mark no pueden faltar en el festejo. Univision

Este martes 28 de marzo Alan Tacher despertó en México, y lo hizo para celebrar junto a sus seres queridos su cumpleaños. Por lo que desde las primeras horas de esta mañana, nuestro conductor se preparó para sorprender a la mujer que le dio la vida y comenzar junto a ella este día tan especial.

Acompañado de su madre, Doña Mireya, y de la reportera Addis Tuñón; Alan Tacher abrió el baúl de los recuerdos y compartió algunas fotografías de su infancia, donde pudimos ver cómo se ha transformado con el paso de los años.

Imágenes y objetos que dieron paso a las bromas, recuerdos y anécdotas de su nacimiento; ya que nos enteramos que Alan Tacher podría haber terminado con otra familia, que no era la suya...

"Como él nació en la noche, en ese tiempo los niños no los llevaban con la mamá. Tenía que estar 24 horas en el cunero para que los llevaran. Yo bajé al día siguiente a verlo y ya, lo vi a través del vidrio. Al día siguiente cuando tocó la visita con la enfermera, lo empieza ella a desenvolver y me presenta un niño, y no era. Así que eso está en duda, tuvimos que hacer el examen de ADN", recordó Doña Mireya.



Abrimos el baúl de los recuerdos de Alan Tacher para celebrar su cumpleaños /Univision 0 Compartir

Un festejo al cual se unieron Mark y Erick Tacher, hermanos de Alan, que llegaron para abrazarlo y recordar las travesuras que hacían cuando eran niños.

"Además del chupón tenía una cobija azul que no la soltaba ni para ir al baño, se la llevaba arrastrando al camión de la escuela y se la tenían que quitar para subirlo. Lloraba por su cobija azul", recordó Erick.

Para inmediatamente después ver a Alan Tacher emocionarse hasta las lágrimas, al escuchar las felicitaciones de sus amigos y en especial de su esposa Cristy Bernal...



Los hermanos de Alan Tacher nos contaron varios secretos de su infancia /Univision 0 Compartir

La familia de Despierta América también felicitó a Alan Tacher; Karla Martínez fue la encargarda de dedicarle unas bellas palabras a quien dijo considera más que su amigo, su hermano.

"Eres mi alma gemela en el trabajo y te lo he dicho siempre, de verdad es un placer y un privilegio trabajar con alguien como tú, con ese corazón enorme", dijo emocionada.

Karla Martínez le dedicó bellas palabras a su amigo Alan Tacher en su cumpleaños /Univision 0 Compartir

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: