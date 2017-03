#DAImperdibles: Francisca Lachapel regresó a Despierta América doblemente premiada

Después de haber sido elegida como 'Comunicadora destacada en el extranjero' durante la ceremonia de los Premios Soberano, que se llevó a cabo en su natal República Dominicana; Francisca Lachapel regresó a Despierta América y la recibieron como toda una reina.

Sonriente, llena de orgullo y sosteniendo su PremioTVyNovelas como 'Conductora Revelación' y su Premio Soberano, Francisca Lachapel fue recibida con los aplausos y abrazos de sus compañeros del programa, que la felicitaron por estos dos reconocimientos que recibió en una misma semana.

"Yo estoy muy agradecida primero con Dios, como digo él me ha bendecido enormemente y estoy muy contenta. Muy agradecida con el público también, porque a ellos les debo este tipo de reconocimientos, es increíble el amor que tiene la gente y como da todo por uno, entonces se los agradezco infinitamente", dijo emocionada. "Ver la cara de mi mamá me llena de orgullo, ha sido el mejor de los regalos que yo he tenido".



Francisca Lachapel brilló en los Premios Soberano 2017 ¡Felicidades! Francisca Lachapel resultó triunfadora en los Premios Soberano y comprobó una vez más que los sueños sí se hacen realidad. La conductora de Despierta América viajó a su bella isla para acudir a esta importante ceremonia. Para Francisca Lachapel ser parte de este importante evento es un logro más en su carrera. Francisca mostró con orgullo la Medalla que hacía oficial su nominación como Comunicadora Destacada en el Extranjero. Y se visitió como toda una reina, para acudir a la noche más importante del arte dominicano. Llena de seguridad la vimos desfilar por la alfombra roja de los Premios Soberano. Aquí la vemos junto a Tony Dandrades, otro de los talentos de Univision que estuvo presente. El escuchar su nombre, sin duda fue un momento muy emocionante para todos. Acompañada de su madre, Doña Divina, nuestra Francisca Lachapel subió a recibir este reconocimiento. En su discurso Francisca habló de la importancia de creer en uno. Ya de regreso a casa, Francisca dedicó su premio a todos los soñadores.

Para Francisca Lachapel, el transmitir ese mensaje de que con esfuerzo y dedicación todo es posible, es lo más importante. Ya que, aunque ella misma ha sido objeto de críticas y ataques, ha sabido enfrentarlo con fe y valentía.

"A mí me han dicho de todo para que me detenga, que soy fea, que no tengo que estar aquí, pero uno tiene que seguir. Uno no puede dejar que nadie le corte las alas, uno no puede dejar que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres quien puede seguir tu destino, tu decides qué tan alto quieres volar y es lo que yo quiero que la gente haga", concluyó.



