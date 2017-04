Puerto Rico se cuela en la pelea de Trump para lograr un presupuesto en el Congreso

La asignación de 900 millones de dólares en fondos de salud para Puerto Rico se coló este jueves en la pugna a contrarreloj del presidente Donald Trump para la aprobación de un presupuesto que evite un cierre del gobierno federal.

"Los demócratas quieren cerrar el gobierno si no rescatamos a Puerto Rico y le damos miles de millones de dólares a sus compañías aseguradoras por el fracaso de OCare (Obamacare)", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, sobre el pedido de fondos hecho por el territorio estadounidense para el año fiscal 2017/2018.

"¡NO!", remató el mandatario, que negocia con el Congreso para que se aprueben fondos suplementarios para el resto del año fiscal y así evitar que el gobierno federal se quede sin dinero para operar la próxima semana.

Han sido escasas las ocasiones en las que Trump se ha referido a Puerto Rico, pero en campaña rechazó cualquier rescate a la isla, que está sumida en una deuda de unos 70,000 millones de dólares y en una prolongada recesión económica.

Para evitar un nuevo fracaso legislativo, Trump incluso se mostró dispuesto esta semana a postergar por unos meses la pelea por el financiamiento de una de sus principales promesas de campaña: ampliar el muro en la frontera sur.



The Democrats want to shut government if we don't bail out Puerto Rico and give billions to their insurance companies for OCare failure. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017