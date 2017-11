Terrorismo

Vecinos del presunto atacante de Nueva York le recuerdan siempre con otros dos hombres

PATERSON, Nueva Jersey.- Vecinos del presunto conductor que arrolló y mató a ocho personas en una vía para ciclistas en Manhattan aseguran haberlo visto en las últimas semanas en el barrio donde vivía en Nueva Jersey junto a dos hombres y con una camioneta como la que se usó este martes para perpetrar el ataque cerca del World Trade Center.

Sayfullo Saipov, un uzbeko de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2010 gracias a un programa de lotería de visas, solía estar acompañado por dos hombres en una esquina de las Avenidas Genessee y Getty de la localidad de Paterson, contaron varios vecinos a Univision Noticias.

Este miércoles, la calle donde vivía Saipov amaneció llena de policías y periodistas buscando pistas sobre el hombre que se trepó a la ciclovía y, por casi una milla, embistió a quienes se movían por ella antes de chocar contra un autobús escolar. Entre los fallecidos hay cinco argentinos que estaban celebrando los 30 años de su graduación.

María Rivera, una vecina, dijo que comenzó a ver a Saipov en el barrio hace cerca de dos meses. Usualmente se paraba en la esquina del complejo de apartamentos donde residía tras haberse mudado de Florida y Ohio. Iba solo o acompañado de unos tres hombres, afirmó.

Su hijo Carlos Batista ofreció más detalles sobre la camioneta que observaban estacionado en su calle. No pudieron afirmar que se tratara siempre del mismo vehículo. Pero Batista afirmó que veía a Saipov con ese tipo de vehículos desde hace unas tres semanas, todos con el logo de Home Depot como el que usó para atropellar a los ciclistas y transeúntes que paseaban por el bajo Manhattan este martes cerca de las 3:00 de la tarde.

"No hacía nada con ellos. Estaban ahí todo el dia estacionados. Cerca de las 3 o 4 de la tarde salía con los mismos dos tipos, se montaban y se iban", describió Batista. "Me saludaba, decía 'hola' y seguía manejando", agregó.

Este miércoles, las autoridades dijeron que Sayfullo planificó por semanas el ataque en nombre del Estado Islámico, conocido también como ISIS. Tras arrollar a sus víctimas, el hombre se bajó del vehículo gritando "Alá es grande". Después, los investigadores hallaron junto a la camioneta una nota que lee: "ISIS perdurará por siempre".

Aseguraron también que el hombre siguió casi al pie de la letras las instrucciones que ISIS ha publicado en redes sociales en busca de seguidores y que creen que se radicalizó en suelo estadounidense. Pero hasta ahora no han encontrado un vínculo directo entre él y la organización.



Siempre junto a otros dos hombres

Batista agregó que, después de irse en el camión, los tres hombres regresaban "limpios": "Ni siquiera llevaban un pedazo de madera detrás de la camioneta".

Batista y su madre no tuvieron mucho contacto con Saipov, pero dos episodios en los que entablaron un breve diálogo con él ilustran lo que describieron como un hombre "reservado". Un día, quienes habitualmente estaban con él le pidieron a Batista que no hiciera ruido con su motora. "Eran como él, con barba, solo un poco más pesados, pero ellos usaban vestimenta regular, él iba con la bata", explicó al ser consultado cómo eran.

Fue Saipov quien vino para bajar el tono a la conversación. "Please no noise", le dijo machacando el inglés, contó Batista.



Su madre relató por su parte que un día encontró sola a la pequeña hija de Saipov en la calle. Le preguntó dónde vivía y la fue a entregar a su casa.

"Toqué y bajó alguien y era él. Le dije que su bebé estaba en la calle y ahí llegó la esposa y él le dijo algo en su idioma (...) la cogieron y se entraron rápido", dijo María Reyes.

En la calle aledaña al complejo de apartamentos donde residía Saipov está la mezquita Omar, donde su portavoz condenó el ataque y rechazó que tuviesen que "tener algo que ver con él".

"Él recitaba en una casa contigua a la mezquita. La mezquita no es dueña de esa casa. No sabemos quién oraba o no oraba allí", dijo de forma escueta Ibrahim Matari, presidente de la junta de la mezquita.