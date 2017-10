Al menos ocho muertos en Manhattan por un atropello calificado como "acto de terror"

Al menos ocho personas murieron y una decena resultó herida luego de que un sujeto a bordo de una camioneta rentada embistió deliberadamente a ciclistas a pocas cuadras del World Trade Center, en el Bajo Manhattan.

La policía indicó que arrestó al sospechoso poco después del incidente, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está manejando como un ataque terrorista. "De acuerdo a la información que tenemos en este momento, fue un acto de terror", dijo a su vez el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa. "Es un día muy doloroso para nuestra ciudad", añadió.





Las autoridades identificaron al sospechoso como Sayfullo Saipov, originario de Uzbekistán y de 29 años, quien llegó a Estados Unidos en 2010. Saipov tiene una licencia de Florida y una dirección en la ciudad de Tampa, pero las autoridades creen que ha estado viviendo en Paterson, Nueva Jersey, estado donde alquiló el auto.

Dos fuentes de seguridad dijeron a The New York Times que investigadores hallaron cerca de la camioneta dos notas escritas a mano en árabe que indican lealtad al Estado Islámico o ISIS.





"Lobo solitario"

"Es una tragedia de gran magnitud", señaló visiblemente afectado James O'Neill, comisionado de la policía de Nueva York.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que el agresor es un "lobo solitario" y subrayó que no hay ninguna evidencia de que forme parte de una trama mayor.



Según detalló la policía poco después del incidente, un vehículo entró al carril de bicicletas en la Calle West, unas cuadras al norte de la Calle Chambers, una zona muy concurrida debido a los pasos peatonales, parques y ciclovías y se dirigió hacia el sur por cerca de una milla (1.3 kilómetros), hasta que chocó contra un autobús escolar.



"El sujeto salió del vehículo simulando hacer disparos. Fue herido por el NYPD". En el incidente, registrado cerca del monumento a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el atacante salió del auto y gritó "Alá es grande" en árabe.

El hombre, que recibió un disparo en el estómago, llevaba dos armas al salir de la camioneta. La policía encontró una pistola de perdigones y otra de paintball en el lugar. Se desconoce el estado de salud del agresor, que tiene 29 años.

Las autoridades tampoco han identificado a alguna de las víctimas mortales, pero la Cancilleria de Argentina dijo que entre los fallecidos había ciudadanos del país sudamericano.



"Vimos al hombre, tenía una barba larga, llevaba un abrigo azul y sostenía dos pistolas. Me apresuré adentro y me escondí en una esquina contra unos casilleros. Una vez se llevaron al hombre, nos llevaron al gimnasio", dijo Gudaah, un estudiante de octavo grado de una escuela cercana, a Univision Noticias.

Walter Wickiser vivió la tensión de la emergencia cuando regresaba en un taxi por el West Side Highway. "Había tantos carros de policías. Al principio pensé que se trataba de un ejercicio, pero me di cuenta que no era el caso. Y entonces empezaron a manejar en sentido contrario de la vía y me di cuenta que había sido algo serio, como un accidente terrible. Entonces me fui a casa y lo vi en las noticias".



Chaim Zaklos, un rabino de 35 años que acudió al lugar de la escena al oír el ruido del choque, dijo que la camioneta accidentada estaba "completamente aplastada". Un testigo del ataque le mostró una foto en su teléfono en la que aparecía un cuerpo tendido en el suelo y sin vida, contó.

El ataque se produjo solo unas horas antes del popular desfile de Halloween, que recorre las principales calles de Manhattan. Hasta el momento, este evento no ha sido cancelado, según confirmó Eric Phillips, portavoz del alcalde de la ciudad, si bien indicó que habrá una mayor presencia policial.

Trump reacciona

El presidente Donald Trump hizo referencia al arrollamiento luego de que las autoridades de la ciudad lo catalogaran como “un acto de terror”.

“En Nueva York, parece que hay otro ataque de una persona muy enferma y trastornada. Las autoridades están siguiendo esto de cerca. ¡NO EN EEUU!“, tuiteó el mandatario.





En un segundo mensaje, el mandatario escribió: "Mis pensamientos, mis condolencias y oraciones para las víctimas y (sus) familias del ataque terrorista en Nueva York. Dios y nuestro país están con ustedes".





Los incidentes con atropellos han generado tensión en grandes ciudades del mundo en los últimos años, pues se han repetido como ataques reivindicados por seguidores del grupo terrorista Estado Islámico (EI, también conocido como ISIS).



El pasado mes de agosto una van arrolló a decenas de personas en una vía turística del centro de Barcelona, Las Ramblas, y dejó al menos 13 muertos y más de 100 heridos. Horas después, durante la madrugada, cinco personas más atropellaron a civiles que caminaban por otra zona turística de Cataluña, Cambrils. Seis personas más resultaron heridas.



Este mismo año, en marzo, un hombre atropelló a varias personas en el puente de Westminster, en pleno corazón de Londres, un lugar muy transitado por turistas y residentes. Luego se bajó del vehículo, apuñaló a un policía y fue baleado por las autoridades justo frente a la Cámara de los Comunes.

Cuatro personas murieron y 40 resultaron heridas en lo que la primera ministra Theresa May catalogó como un atentado terrorista "enfermizo y depravado".



Esta noticia está en desarrollo.