Sobreviviente argentino que está en el hospital no sabe que cinco de sus amigos murieron en el ataque de Nueva York

MANHATTAN, Nueva York.- Un viaje de reencuentro para celebrar el 30 aniversario de graduación del Politécnico de Rosario terminó en un "infierno" para un grupo de diez argentinos que se encontraban de turismo en Nueva York.

Cinco de ellos murieron durante el ataque terrorista y un sexto está en el hospital fuera de peligro, aunque no es consciente de la suerte que han corrido sus amigos. Otros cuatro han sobrevivido y tienen heridas menores.



Una foto del grupo de turistas argentinos.

Después de pasar el día de ayer con los sobrevivientes, el cónsul de Argentina en Nueva York, Mateo Estremé, ha compartido con la prensa el testimonio de los turistas sobre el ataque:

"Lo que recuerdan era una tarde agradable de otoño en Manhattan en la que estaban festejando esta reunión", dijo. "Después recuerdan una escena dantesca, infernal, en la que los cuerpos estaban en el piso, la sangre... se produjo un tiroteo con el conductor de la camioneta y posteriormente fueron evacuados".

Según relataron los sobrevivientes, los miembros del grupo habían alquilado bicicletas para dar un paseo junto al río Hudson por el carril bici que recorre la zona. Los amigos circulaban en filas de a dos, dirigiéndose desde el sur hacia el norte de la isla de Manhattan. "Escucharon el ruido de una camioneta y no tuvieron tiempo de reaccionar cuando fueron atropellados, especialmente los que iban del lado central", contó Estremé.



"La escena era un infierno, con gente llorando, gente tratando de escapar", añadió el cónsul, que también contó que, en el momento de ser atropellados, los turistas llevaban consigo algunos regalos que habían comprado para sus familias.

Los fallecidos son Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, según confirmó la Cancillería argentina. Una quinta víctima se encuentra ingresada en el Hospital Presbiteriano. Se trata de Martín Ludovico Marro, argentino que reside en Boston. El herido, que sufre de facturas graves, no está en peligro.

Sin embargo, Marro desconoce en estos momentos que sus amigos están muertos. Tanto su esposa como los oficiales argentinos están buscando la mejor forma de comunicárselo con la ayuda de expertos en psicología del hospital. "La preocupación ahora de la señora de él y de los amigos es que, cuando le demos la noticia, estemos preparados para poder decirle que sus cinco amigos están fallecidos", dijo.

El grupo había llegado a la ciudad el pasado domingo y tenían previsto quedarse una semana. Los cuatro supervivientes se encuentran en la casa donde se alojaban y las familias de los fallecidos están de camino a Nueva York, donde llegarán mañana. La mujer de uno de los fallecidos contó al cónsul que esta era la primera vez que su marido viajaba al extranjero.



"Estuvieron haciendo lo que cualquier turista hace en esta ciudad, estuvieron viviendo momentos de compañerismo, de amistad", dijo el cónsul. "Se piensa en ellos, en ese momento de alegría y este terrorista avanzando en esa camioneta... y es terriblemente triste pensar en esos últimos momentos".

Estremé comentó que las esposas de las víctimas le habían dicho que no sabían cómo darle a sus hijos la noticia de que sus padres no volverían de su viaje a Nueva York. "Yo no sé si tendría la entereza", dijo el cónsul. "Es el momento más difícil de mi carrera diplomática".