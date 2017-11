La reacción que tuvo una mujer cuando un indigente hispano le devolvió un cheque de 10,000 dólares que había perdido

NEW HEAVEN, Connecticut. Una buena obra puede cambiarle la vida a una persona en cualquier momento y ese es el caso de Elmer Álvarez, un indigente hispano en New Heaven, Connecticut, que encontró tirado un sobre con un cheque por 10,000 dólares y decidió que lo mejor que podía hacer con ese dinero era devolvérselo a su dueña.

Álvarez no habla inglés así que le pidió a un amigo, otro indigente, que le ayudará a encontrar a Roberta Hoskie, la persona a quien estaba dirigido el talón. Gracias a Google pudieron dar con ella y con la dirección de su oficina.

Según relató Hoskie en un video en Facebook Live, cuando le llamaron para decirle que habían encontrado el cheque cerca del centro de la ciudad, la mujer no podía creer que alguien en estos tiempos lo hubiera devuelto, por lo que agradecida decidió encontrarse con Álvarez. Ahí fue cuando descubrió que Elmer vivía en la calle, lo que le llegó aún más al corazón.

“Hay buena gente en este mundo… Él podría haber tratado de cambiarlo o algo más... Voy a tratar de ayudarlo”, dice Hoskie en el video que ya tiene más de 42,000 vistas.



"El no tenía idea de quién era la persona que estaba detrás del cheque. No sabía que yo soy madre soltera y que en un momento de mi vida recibí asistencia social y me encontré sin hogar", dijo Hoskie a WTHN.com, quien además de darle un cheque con un apoyo económico a Elmer como muestra de agradecimiento, por una cantidad no especificada, ha decidido ayudarle para que pueda salir adelante.

"Es necesario que haya más personas como Elmer Álvarez. Es un tipo con un corazón de oro", agregó la mujer.

Por su parte, Álvarez mencionó que devolver el cheque era lo correcto y ver la reacción de Hoskie era mucho mejor que el dinero, por lo que lo volvería a hacer.

"Estaba pensando en cómo se sentía esa persona, al perder un cheque como ese, una cantidad de dinero así. Me sentiría un poco desesperado", dijo Álvarez. "Aprecio todo lo que ella está haciendo por mí en este momento".