Trump pagó más $1 millón en 1998 para cerrar demanda laboral que involucró a indocumentados

El presidente Donald Trump pagó en 1998 más de 1 millón de dólares para poner fin a una una demanda colectiva que involucró a trabajadores indocumentados polacos que le ayudaron a demoler en la década de 1980 un edificio en la Quinta Avenida de Manhattan para construir su emblemática Torre Trump.

Fueron unos 200 trabajadores que, por 4 dólares la hora, trabajaron desguazando el edificio Bonwit Teller en jornadas de 12 horas diarias. "Trabajamos en condiciones terribles (...) éramos inmigrantes indocumentados atemorizados y no sabíamos lo suficiente sobre nuestros derechos", contó en 1998 uno de esos trabajadores, Wojciech Kozak, al diario The New York Times.



La demanda, en la que Trump estaba incluido, era ampliamente conocida, así como las dudas que generaban sus prácticas laborales.

Sin embargo, cuatro documentos con los detalles de este acuerdo no habían podido ser revelados por mandato judicial. Esto hasta que la semana pasada una jueza falló a favor de una moción presentada en 2016 por Time y el Reporters Committee for Freedom of the Press para que se hicieran públicos los documentos del acuerdo alcanzado hace dos décadas.

La decisión fue tomada por la jueza del Distrito Sur Loretta A. Preska, para quien la "participación del presidente en el litigio Hardy (el nombre dado al caso) es de legítimo interés del público", se lee en su opinión sobre el caso.

Los abogados de Trump argumentaron sin éxito que los documentos debían permanecer sellados para proteger, en parte, "la confianza de todas las partes en que el acuerdo no sería hecho público". Sin embargo, la magistrada consideró que, en este caso en particular, la Primera Enmienda no justifica ese argumento .



El hecho de que Trump recurrió a migrantes indocumentados para levantar la torre de 58 pisos ha generado controversia pues el empresario convertido en político ha tenido un duro discurso antiinmigrante desde que estaba en campaña. Resulta paradójico pues, en varias ocasiones, Trump acusó a los inmigrantes de reducir los puestos de trabajo disponibles para los estadounidenses pese a que como hombre de negocios los usó como mano de obra.

Durante la demolición del edificio involucrado en el litigio, los trabajadores indocumentados debieron laborar sin guantes o máscaras de protección removiendo los pisos, paredes y tuberías. Su paga era, además, la mitad de lo que se supone hubiese recibido un constructor sindicalizado en esa época, de acuerdo con The New York Times, que ha seguido el caso desde sus inicios.



Llegaron a trabajar allí porque Trump contrató, según recuerda el Times, a un contratista con poca experiencia en ese tipo de faenas: William Kaszycki de Kaszycki & Sons, a quien le pagó 775,000 dólares. Era Kaszycki quien había empleado a los inmigrantes para renovar un edificio contiguo.

De acuerdo con el periódico, Trump dijo que nunca supo o vio a los trabajadores polacos. Pero uno de ellos testificó que sí había ido al edificio e incluso se había maravillado con el desempeño de ese grupo.

Los documentos recién revelados mostraron que Trump pagó 1.38 millones de dólares para transar el caso. De esa cantidad, 500,000 dólares debieron ir a un fondo de beneficios para los trabajadores sindicalizados.