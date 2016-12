Adiós San Francisco: Uber muda su flota de vehículos autónomos a Arizona

Después de verse obligado a suspender sus programa piloto de servicios a bordo de vehículos autónomos en el área de San Francisco Uber, el gigante del transporte privado compartido, consigue un solicito y acogedor anfitrión en el estado de Arizona.

El plan piloto, que había comenzado a ser implementado el pasado 14 de diciembre, se vio descarrilado por una serie de contratiempos entre ellos la falta de los permisos que estado de California insistía que Uber requería para implementarlo.

Pero ese fue apenas el comienzo de los problemas de Uber. Las camionetas rápidamente se convirtieron en un problema de seguridad en el área al hacerse evidente que atravesaban indiscriminadamente los canales para la circulación de bicicletas. Esto hizo que la coalición de ciclistas del San Francisco emitiera un alerta a sus miembros sobre el peligro que representaban. Ese no fue el único de los errores en el desempeño de las camionetas, que además saltaban semáforos en rojo y señales de pare y no cedían el paso a los peatones, según una admisión hecha por la propia Uber al periódico The Guardian. Uber dice están trabajando en la solución de estos problemas.

El departamento de vehículos de motor de California retiró esta semana las licencias de circulación al contingente de 16 camionetas Volvo XC90 equipadas con el sistema de manejo autónomo de Uber.



Uber tomó la determinación de mudar el contingente de camionetas a Arizona después de que Doug Ducey, el gobernador de ese estado hizo un intenso y abierto lobby para la reubicación de la flotilla en su territorio una vez que las desventuras de Uber en California se hicieron públicas. Hasta ahora los ciclistas de Arizona no se han pronunciado sobre el redespliegue de la flota autónoma de Uber en su estado.

Una portavoz de Uber dijo a los medios: "nuestros vehículos salieron hacia Arizona en camión esta mañana. Estaremos expandiendo nuestro programa de manejo autónoma en esa zona en las proximas semanas. Estamos contentos de contar con el apoyo del governador Ducey".

Ducey dará personalmente la bienvenida al convoy de camionetas al final de la mañana de este viernes en las puertas del capitolio estatal en la ciudad de Phoenix. Los vehículos serán transportados de California a Arizona en camiones con capacidad de manejo autónomo.

Uber, que desde mediados de septiembre implementa un programa similar en la ciudad de Pittsburgh con una flotilla de vehículos Ford Fusion equipados con su tecnología de conducción autónoma, no ha dado detalles sobre cuantos de los autos de la flota llegarán a Arizona, ni cuando o en que ciudad desplegará su plan piloto. Lo que si dejó claro es que sigue comprometida en alcanzar un marco legal que le permita prestar con seguridad servicios de transporte con vehículos autónomos en su estado natal de California.



