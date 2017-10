Un hombre con un arsenal provoca una matanza desde un piso 32 de un hotel de Las Vegas

Un tiroteo a última hora del domingo en un concierto al aire libre en Las Vegas, cerca del casino Mandalay Bay, deja un balance provisional de más de 50 muertos y 400 heridos, algunos de extrema gravedad, según informó la policía.

La cantidad de muertos y heridos es tan alta por el hecho de que el atacante disparó desde una ventana del piso 32 del hotel adyacente, el casino Mandalay Bay, y porque utilizó armas automáticas.

La policía encontró muerto al sospechoso en la habitación de hotel desde la que disparó. Ha sido identificado como Stephen Paddock, un hombre de 64 años y raza blanca, de Mesquite, Nevada, a 80 millas al noreste de Las Vegas. Aparentemente, se suicidó.

Las autoridades todavía no han ofrecido alguna versión sobre los posibles motivos del ataque En la habitación se encontraron más de 19 rifles y cientos de cartuchos de amunición, según dijeron fuentes oficiales a The New York Times y a ABC News. Había armas automáticas y al menos dos rifes en trípodes delante de las dos ventanas, que habría roto con un martillo.

More than 19 rifles were found in the hotel room of the gunman in the Las Vegas mass shooting, a law enforcement official confirmed, along with hundreds of rounds of ammunition.

El FBI descarta que el tiroteo tenga vinculación con grupos de terrorismo internacional, pese a que la agencia vinculada a ISIS aseguró que el atacante se había convertido al Islam recientemente e unido a su organización.



Localización del ataque en Las Vegas 300 m 0.20 millas NV Concierto Las Vegas Escenario LAS VEGAS Entrada Hotel Mandalay Aeropuerto Hotel Mandalay (43 plantas) El atacante dispara desde la planta 32 Hotel Luxor LAS VEGAS 0.20 millas (300 m.) Concierto Planta 32 El atacante El autor de la masacre, Stephen Paddock, rompió los cristales y abrió fuego de su habitación, situada en la planta 32 del hotel Mandalay Bay. 300 m Concierto NV 0.20 millas Escenario Las Vegas LAS VEGAS Entrada Hotel Mandalay Aeropuerto Hotel Mandalay (43 plantas) Hotel Luxor El atacante dispara desde la planta 32 LAS VEGAS 0.20 millas (300 m.) Concierto Planta 32 El atacante El autor de la masacre, Stephen Paddock, rompió los cristales y abrió fuego de su habitación, situada en la planta 32 del hotel Mandalay Bay. 300 m 0.20 millas Concierto NV Escenario Las Vegas LAS VEGAS Entrada Hotel Mandalay Aeropuerto Hotel Mandalay (43 plantas) El atacante dispara desde la planta 32 Hotel Luxor LAS VEGAS 0.20 millas (300 m.) Concierto El atacante Planta 32 El autor de la masacre, Stephen Paddock, rompió los cristales y abrió fuego de su habitación, situada en la planta 32 del hotel Mandalay Bay. 300 m 0.20 millas Concierto NV Escenario Las Vegas LAS VEGAS Entrada Hotel Mandalay Aeropuerto Hotel Mandalay (43 plantas) El atacante dispara desde la planta 32 Hotel Luxor LAS VEGAS 0.20 millas (300 m.) Concierto El atacante Planta 32 El autor de la masacre, Stephen Paddock, rompió los cristales y abrió fuego de su habitación, situada en la planta 32 del hotel Mandalay Bay. FUENTE: Agencias. Imágenes de Google Earth. | UNIVISION

Este es el tiroteo masivo con mayor número de muertes ocurrido en suelo estadounidense, incluso más que en la masacre de la discoteca Pulse, Orlando, en junio de 2016, en la que 49 personas fueron asesinadas.

Era la tercera y última noche del festival de country Route 91 Harvest Festival, que se celebra allí desde hace cuatro años y, en el momento en el que se escuchó la primera ráfaga de disparos, estaba en el escenario el cantante Jason Aldean. A los pocos segundos dejó de sonar la música, según un video divulgado en redes sociales. La gente no podía protegerse en ningún lado debido a la posición privilegiada del atacante, que disparó durante aproximadamente dos minutos y de manera ininterrumpida.



publicidad

Maritza Flores y su marido primero pensaron que eran fuegos artificiales, la música seguía; pero en la segunda ráfaga él la agachó y empezaron a huir pese a los empujones y a la estampida. La gente gritaba. "Escuchábamos las balas, paraban como diez segundos y volvían a empezar", relató a Univision Noticias. Refugiada bajo una banqueta, texteó a su padre para despedirse en caso de que no sobrevivieran. Le dijo que lo quería mucho y que orara.



Testigo de tiroteo en Las Vegas: "No sé cómo nos salvamos de eso. Estábamos en línea directa" Univision 0 Compartir

El hermano del presuento atacante, Eric Paddock, dijo al diario Orlando Sentinel que estaba impresionado y sorprendido por lo ocurrido. "No tenemos idea. Estamos horrorizados. estamos impresionados y nuestras condolencia van a las víctimas". "No teníamos la más mínima idea", reseñó la agencia de noticias Reuters.



En fotos: Escenas de terror en el ataque durante un concierto en Las Vegas Algunos agentes se pusieron a cubierto detrás de sus patrullas mientras otros armados con rifles de asalto corrieron hacia el sitio donde se registró el tiroteo. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Algunos de los asistentes ayudaron a las personas que fueron impactados por las balas mientras escuchaban a un grupo de música country. Foto: David Becker | Univision 0 Compartir El tiroteo ocurrió cerca del Mandalay Bay Hotel and Casino de Las Vegas. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fanáticos de la música country que asistieron al festival, atienden a una de las víctimas que resultó herida en el mortal tiroteo. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Los asistentes a un festival de música country huyeron despavoridos al escuchar las múltiples detonaciones. Foto: David Becker / Getty Images | Univision 0 Compartir Escenas de pánico y desesperación se vivieron tras escucharse las ráfagas en el festival de música country en Las Vegas. Foto: David Becjer / Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La policía dijo que uno de los sospechosos de la balacera en el festival de música fue "abatido". Foto: John Locher / AP | Univision 0 Compartir Desde el primer momento que se reportó la balacera, la policía de Las Vegas activó la búsqueda del atacante. Foto: John Locher / AP | Univision 0 Compartir Agentes de policía advierten a peatones que se pongan a cubierto en las inmediaciones del lugar del tiroteo. Foto: John Locher / AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Algunos de los asistentes al festival de música country vieron destellos de luz desde un piso alto del hotel y luego escucharon las ráfagas de un arma automática. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir La policía descartó que hubiese más de un tirador y cree que el ataque fue obra de un "lobo solitario". Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir El tiroteo de Las Vegas se ha convertido en el más mortal en la historia reciente de EEUU. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los agentes de la policía especial se desplegaron por toda la zona mientras se mantuvo la búsqueda del atacante. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters | Univision 0 Compartir Los cuerpos de tres víctimas mortales del tiroteo masivo en un festival de música country. Foto: David Becker | Univision 0 Compartir Una mujer, junto a una camilla, espera asistencia sentada en una vereda a pocos metros del lugar del ataque en Las Vegas. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un agente de la Polcía de Las Vegas llega al lugar de la escena del tiroteo donde murieron al menos 50 personas y más de 200 resultaron heridas. Foto: AP | Univision 0 Compartir Las autoridades policíacas de Las Vegas creen que se trató de un solo atacante, que actuó por cuenta propia. Foto: AP | Univision 0 Compartir El pistolero, un hombre de 64 años, murió en la habitación del hotel desde donde hizo los disparos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La zona de la masacre permanece cercada por la policía. Foto: AP | Univision 0 Compartir El tiroteo se registró poco después de las 10 PM (hora de Las Vegas) y duró al menos dos minutos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Los disparon provocaron la estampida de miles de asistentes al concierto de música country en Las Vegas Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Policías registran a un hombre en las cercanías del lugar del tiroteo poco antes de la medianoche del domingo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los heridos en el tiroteo de Las Vegas fueron llevados a varios hospitales unicados cerca del lugar de la masacre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un agente de la policía de Las Vegas habla por teléfono en el lugar de la masacre. Detrás de él yace el cuerpo de una de las víctimas cubierto por una manta de color blanco. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Decenas de carros de bomberos y ambulancias llegaron al lugar de la masacre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El cantante de música country, Jason Aldean, actuaba sobre el escenario en el momento del mortal tiroteo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Desolación después del ataque. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La mùsica country está de luto en Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Una persona yace en el suelo cubierta de sangre luego del ataque en el concierto de Las Vegas. Se calcula, según la Policía Metropolitana de la ciudad que había unas 22,000 personas en el show. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En esta imagen se ven las ventanas rotas del piso 32 del hotel Mandalay Bay, sitio desde el cual el atacante, identificado como Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro detalle de las ventanas quebradas del piso 32 del Mandalay Bay. La policía localizó al atacante en la torre y al llegar a la habitación lo encontraron muerto, aparentemente se suicidó. Junto a él encontraron diez rifles automáticos.

Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



"Es un momento devastador", dijo el alguacil de Nevada, Joe Lombardo, en una conferencia de prensa este lunes en la madrugada. "Hemos respondido acudiendo a la escena y estamos haciendo lo mejor que podemos para darle seguridad a los sobrevivientes".

Las fuentes policiales indicaron a la cadena CBS que Paddock había estado viviendo en una comunidad de jubilados y no tenía antecedentes penales. Negaron que fuese un veterano de guerra.



Los tiroteos más mortíferos de la historia de EEUU El asesinato de más de 50 personas en Las Vegas convierte este ataque en el mayor tiroteo masivo en EEUU. FUENTE: Shootingtracker | UNIVISION

Lombardo explicó que aproximadamente pasadas las 10:00 pm, hora local de Las Vegas, comenzaron a recibir llamadas de personas alertando de que estaban disparando desde el hotel Mandalay Bay hacia la zona donde se estaba celebrando el concierto, en la zona Este de Las Vegas Boulevard.

Los asistentes al popular festival de música country, cuyas entradas estaban todas vendidas, contaron haber visto flashes procedentes de los pisos de arriba del hotel situado en Las Vegas Boulevard y a continuación un ruido que describieron como si fuera de descargas de un arma automática.

El presidente Donald Trump lamentó la pérdida de vidas en un mensaje vía Twitter. "Mis más sentidas condolencias y pensamientos con las víctimas y familias de este terrible tiroteo en Las Vegas. Dios los bendiga", se lee.



publicidad







Más tarde, en un discurso desde la Casa Blanca, Trump definió la tragedia como un "acto de pura maldad", evitando llamarlo terrorismo.



Presidente Trump dice que tiroteo masivo en Las Vegas fue un acto "puramente malévolo" Univision 0 Compartir



Los oficiales que llegaron al lugar se protegieron detrás de sus vehículos, mientras otros que portaban armas automáticas corrieron en dirección al hotel de donde provenían los disparos, y ordenaron el cierre de parte de Las Vegas Strip y la Interestatal 15.

En un intervalo de poco más de una hora, la policía informó que el presunto atacante había muerto, aunque seguió pidiendo al público que evitara la zona puesto que la operación seguía en curso. Más tarde se informó que no había indicios de que hubiera más personas involucradas.





Las primeras imágenes en redes sociales son escenas de pánico, que muestran a cientos de personas agachadas en el suelo mientras se escucha el sonido del repetidor de un arma automática. Algunos sobrevivientes aseguraron que las balas llovían mientras huían, el sótano de un casino cercano sirvió de refugio.



publicidad

En el momento en el que las autoridades fueron avisadas del tiroteo algunos vuelos que se dirigían al aeropuerto Internacional McCarran fueron desviados preventivamente de su ruta aérea, informó CBS.