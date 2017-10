Donald Trump se dirigió al país este lunes por la mañana para llamar a la unidad y la fortaleza frente a la matanza de más de 50 personas en Las Vegas a la que llamó "acto de pura maldad".

El presidente no calificó el tiroteo de horas antes como terrorismo y dijo que el gobierno federal trabaja con las fuerzas del orden locales y ofrecerá actualizaciones a lo largo del día. Más de 400 personas resultaron heridas cuando Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego desde el piso 32 de un hotel contra la multitud que asistía a un concierto de música country.



Trump dijo que viajará el miércoles a Las Vegas para reunirse con fuerzas del orden, trabajadores de emergencias y familiares de las víctimas. El presidente dijo que ordenó coolocar las banderas estadounidenses a media asta en memoria de las víctimas del ataque.

"En momentos trágicos, Estados Unidos responde uniéndose", dijo el presidente.

El presidente firmó una orden por la que las banderas de EEUU en la Casa Blanca, edificios del gobierno federal en EEUU y embajadas serán exhibidas a media asta hasta la medianoche del viernes.

El presidente envió un tuit en el que ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas: "Mis condolencias y compasión más cálidas para las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas. ¡Que Dios les bendiga!"



My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!