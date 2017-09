Esta es la extraña historia de 'Monchito', el otro niño fantasma del terremoto de México de 1985

En medio del terremoto que azotó a México el pasado martes, el rescate de una niña bautizada como ' Frida Sofía', atrapada entre los escombros de la escuela Rébsamen acaparó la atención de medios mexicanos e internacionales. Pero este jueves, la Marina mexicana –misma institución que dio origen a esta versión– acabó con la historia de un plumazo al decir que la pequeña 'Frida Sofía' no existe.

La 'niña inexistente' trajo a la memoria de muchos un caso con ciertas similitudes ocurrido también en México, en el histórico terremoto del 19 de septiembre de 1985: el de Luis Ramón 'Monchito' Navarrete, un supuesto niño de 9 años que había quedado atrapado en un derrumbe.



En 1985, la historia era que 'Monchito' pasó la noche del terremoto en la casa de su abuelo, en La Merced, Ciudad de México, vivienda que el terremoto de 8.1 en la escala de Ritcher destruyó por completo.

Días luego, la noticia de que unos rescatistas habían escuchado ruidos desde el fondo del derrumbe hizo que medios nacionales e internacionales pusieran el foco allí, una luz de esperanza en medio de tanta muerte.

Incluso se publicaron entrevistas del presunto padre del niño, Mauricio Navarrete, que en octubre de 1985 dijo al periódico español El País: "Los voluntarios no sabían nada de Monchito, ni de mi suegro. Mi cuñado les dijo que estaban enterrados mi suegro y mi hijo. Entonces se metieron (...) Se oyeron ruidos, pero no había voz. Ellos supusieron que no podía hablar o no se oía la voz. Entonces dijeron: 'Si no puedes hablar, danos dos golpes', y los dio. Se armó un revuelo. Después le pidieron: 'Si eres un adulto, da un golpe. Si eres un niño, da dos golpes', y dio dos golpes".

'Monchito' despertó una ola de esperanza entre los mexicanos ya que, conforme pasaban los días, podría convertirse en uno de los últimos rescatados con vida.

El periódico El País describía entonces que el padre del niño y la madre estaban en el lugar pidiéndoles a los equipos que escarben para buscar a su hijo. "Desde el día del temblor aquí vinieron brigadas y cuadrillas y todos opinaban que no había vida, por más que les decíamos que escarbaran", dijo en una nota del 7 de octubre de 1985.



Cadenas de oraciones, intensos trabajos de búsqueda y una cobertura mediática amplísima del caso durante días comenzaron a declinar cuando equipos de rescate comenzaron a decir que estaban descartando hallar a alguien vivo.

"Los equipos de rescate descartan que el niño mexicano se encuentre con vida (...) las esperanzas de rescatar con vida a Luis Ramón Navarrete, se han ido desvaneciendo y el desaliento se extiende por toda la ciudad, que ha convertido a este niño de nueve años en el símbolo de la supervivenica del terremoto del 19 de septiembre. A partir de ahora las labores de salvamento se realizarán a cielo abierto por lo que se calcula que dentro de dos días los trabajos habrán finalizado. Desde hace casi 17 días Luis Ramón Navarrete está sepultado bajo los escombros de parte de la vivienda donde se encontraba", publicó el 7 de octubre de 1985 el periódico español ABC.





Finalmente, 22 días después del sismo los operarios del rescate dijeron que no hallaron al niño debajo de los escombros.

El caso despertó conjeturas de todo tipo ya que el cuerpo de 'Monchito' nunca apareció. Hay quienes aseguraron que murió en el derrumbe; hay quienes arriesgan que el niño no existía... pero hasta hoy no se sabe en realidad qué pasó.

En periódicos de la época citan a un psiquiatra que visitó el área que declaró que los que estaban participando del rescate "habían sido víctimas de un caso de psicosis colectiva".

Frida no existe

Dos terremotos ocurridos en una misma fecha (19 de septiembre de 1985 y 2017). Dos tragedias. Dos niños que se vuelven un ícono de esperanza. Y un deja vu: los dos niños son 'fantasmas'.





El paralelismo de 'Monchito' con 'Frida Sofía' fue inevitable. La versión de la supuesta niña atrapada con vida en los escombros de la escuela Rébsamen de Ciudad de México comenzó con una declaración a la cadena mexicana Televisa del almirante José Luis Vergara, a cargo del rescate.

"Acabamos de tener contacto con una niña. Le dijeron que moviera la mano y la movió", dijo Vergara al canal este miércoles y luego detalló que le pasaron agua con una manguera.

En medio de la tragedia, poco tardó en volverse central la historia de 'Frida Sofía', una niña que de nuevo podía convertirse en un símbolo de vida justamente en medio de los escombros de la escuela Rébsamen, de donde hasta ahora han sido recuperados 25 cuerpos, 19 de ellos niños.



Los medios montaron guardia en el colegio y la gente desde las redes sociales pidiendo y aguardando por el rescate de la niña.

Pronto comenzó a resultar sospechoso que no aparecieran los padres de 'Frida Sofía' para pedir por su hija.