Un muerto y 8 heridos deja el atropellamiento a varios fieles que salían de una mezquita en Londres

Una furgoneta atropelló este domingo a un grupo de personas que salían de una mezquita situada al norte de Londres, causando al menos un muerto y ocho heridos, de acuerdo con datos oficiales .

Fuentes de la Policía Metropolitana (MET) de la capital inglesa informaron en su página web que por el ataque hay una persona detenida, un hombre de 48 años, cuya identidad no ha sido facilitada.

El conductor fue inmovilizado por los propios presentes en el lugar de los hechos, en el bulevar de Seven Sisters, junto a Fisbury Park, y entregado a las autoridades; fue llevado a un hospital y será sometido a una evaluación de salud mental.

La policía londinense catalogó los atropellamientos como un incidente mayor y cerró la zona al tránsito normal.

Los servicios de emergencia atendieron a algunas de las víctimas en el sitio y trasladaron en ambulancias hasta hospitales a los que presentaron heridas de mayor consideración.

La policía antiterrorista anunció la apertura de una investigación.

El Consejo Musulmán de Gran Bretaña aseguró a través de su cuenta de Twitter que los fieles resultaron heridos por una furgoneta mientras salían de una mezquita.

"Nos han informado de que una furgoneta ha atropellado a los fieles cuando dejaron una mezquita cerca de Finsbury Park", dijo en Twitter.



BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo