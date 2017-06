"Voy a matar a todos los musulmanes", gritaba el atacante de la mezquita en Londres

Abdul Rahman salía la noche de este domingo de la mezquita en el bulevar de Seven Sisters, junto a Finsbury Park, en el norte de Londres, cuando presenció cómo una camioneta se montaba sobre la acera para atropellar a varios transeúntes, un incidente en el que murió una persona y ocho resultaron heridas.

Pero Rhaman no se quedó inmóvil. "Cuando el tipo salió de su furgoneta quiso escapar y gritaba: 'voy a matar a todos los musulmanes, voy a matar a todos los musulmanes', le golpeé en el estómago... y luego yo y otros chicos lo mantuvimos en el suelo hasta que no pudo moverse, lo paramos hasta que llegó la policía", contó a la BBC.



El autor del atropellamiento que se investiga como un probable ataque terrorista es un hombre de 48 años cuya identidad no ha sido facilitada. Fue arrestado por la policía y llevado a un hospital para una evaluación de salud mental.

El autor del ataque, al que describieron como un hombre grande y fuerte, intentó zafarse de sus captores y lanzó muchos golpes. Abdulrahman Saleh Alamoudi, testigo citado por el Daily Mirror, narró lo sucedido:. "Logramos ponerlo en el suelo. Entonces él dijo: 'mátame, mátame'. Y le dije: 'No vamos a matarte. ¿Por qué has hecho eso?' No dijo nada".

Alamoudi afirmó que mantuvieron inmovilizado al sospechoso durante media hora hasta que llegó la policía y se lo entregaron.



En fotos: Furgoneta atropella a varios peatones junto a una mezquita en Londres Un grupo de hombres rezan después de que un vehículo colisionó con peatones cerca de una mezquita en el barrio de Finsbury Park en el norte de Londres. De momento el balance es un muerto y ocho heridos.

La Policía Metropolitana dijo que varios agentes se reportaron al lugar en Seven Sisters Road a las 12:20 a.m. del lunes. Un policía armado resguarda la zona del atentado. Las calles aledañas al lugar de los hechos fueron cerradas. Londres ha sido escenario recientemente de otros dos incidentes de atropellos masivos deliberados. Un grupo de policías forma una barrera alrededor del lugar del atentado. Un grupo de personas se acercó. Un grupo de musulmanes reza en una acera en el área de Finsbury Park, norte de Londres donde se produjo el atropello. El servicio de ambulancias desplegó paramédicos y un equipo de respuesta especial. La policía científica toma muestras en el lugar del atropello para la investigación. Un hombre de 48 años, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado en el lugar. La policía estuvo tomando pruebas durante toda la noche.



Atikur Arhman, de 41 años, habitante de Finsbury Park, contó que "un anciano que acaba de llegar de la mezquita se desmayó, la gente lo recogió y fue cuando la furgoneta aceleró y los atropelló mientras atendían al señor en el suelo".

Alamoudi, que estaba entre el grupo de personas que ayudaban al anciano desmayado, dijo que mismo diario que la furgoneta se desvió hacia ellos.

Otro testigo ratificó que el sospechoso gritó: "voy a matar a todos los musulmanes".

Harun Khan, secretario general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, lamentó que comunidad musulmana haya tenido que soportar las últimas semanas y meses muchas manifestaciones de islamofobia.

"Las comunidades musulmanas han pedido durante años más medidas para atajar el aumento de los delitos por odio y más medidas deben ser tomadas ahora para afrontar no solo este incidente, sino el importante y preocupante aumento de la islamofobia", subrayó el secretario general del MCB.