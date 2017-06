Piratas informáticos atacan webs gubernamentales en Ohio, Maryland y Nueva York con amenaza a Trump

El presidenteaseguró que no sacará por el momento a Estados Unidos del acuerdo comercial NAFTA, tras conversar con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México,. No obstante, no descarta una salida de NAFTA si no se logra un acuerdo que favorezca a los trabajadores estadounidenses. "En lugar de poner fin a NAFTA, lo que impactaría bastante al sistema, decidí que lo renegociaré", dijo el mandatario al grupo de periodistas que lo acompañaban. "Ahora, si no logro un acuerdo justo, si no logro un acuerdo justo para Estados Unidos, para nuestros trabajadores y compañías, pondré fin a NAFTA". En la foto, Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Mauricio Macri, presidente de Argentina.