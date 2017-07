Un hospital de EEUU ofrece atender al bebé que iba a ser desconectado de su soporte vital

En esta foto sin fecha se ve a Chris Gard y Connie Yates con su hijo Charlie Gard en el hospital Great Ormond Street Hospital, en Londres. Gard sufre de una rara enfermedad genética y no puede respirar sin asistencia. La semana pasada, sus padres perdieron una batalla legal para llevarlo a Estados Unidos para una terapia experimental. La Corte Europea de Derechos Humanos respaldó fallos de que la continuación de tratamiento causaría "daño significativo” y que el soporte vital debe concluir. Varios especialistas han dicho que la terapia propuesta no ayudaría a Charlie. (Familia de Charlie Gard via AP) The Associated Press