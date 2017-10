México y Canadá continuarán la renegociación del NAFTA pese a tensiones con EEUU

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se comprometieron a seguir trabajando en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en Inglés), a pesar de la tensión generada por la postura de Estados Unidos.

Durante la visita de Trudeau a México, ambos mandatarios aseguraron que sus naciones no abandonarán las mesas de negociaciones (de las siete rondas marcadas) que se realizan actualmente en Washington, pese a las propuestas delicadas, como la cláusula de extinción hecha este jueves por Estados Unidos, la cual propone que el NAFTA expire después de cinco años.



"No vamos a abandonar las mesas de negociación, tendremos en cuenta las propuestas que se presenten, pero las vamos a debatir y presentaremos contrapropuestas, porque nos tomamos las negociaciones muy en serio", aseguró el primer ministro de Canadá, durante un mensaje conjunto con Enrique Peña Nieto.

El presidente mexicano aseguró que la premisa debe ser la renovación del acuerdo para que Canadá, Estados Unidos y México sean beneficiados y la región de Norteamérica se fortaleza.

Peña Nieto calificó de “imaginativas” y “creativas” las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, respecto a un acuerdo comercial entre EEUU y Canadá, pero sin México.

“Yo, más allá de las versiones un tanto pesimistas o que buscan, eventualmente, meter rispidez al proceso de negociación, estaría bien atento a lo que esté ocurriendo realmente en las mesas de negociación. Cualquier otra expresión fuera de esas mesas, no deja de ser más que especulaciones", dijo Peña.

El miércoles el presidente de EEUU, tras su reunión con Trudeau declaró: “Veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores y, para ser justos, el primer ministro quiere proteger también a Canadá y a su gente. Debe ser justo para ambos países".

Esta semana inició la cuarta ronda de negociaciones, que en opinión del secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, es la más complicada, porque los temas a tratar son: las reglas de origen del sector automotriz, las controversias del NAFTA, así como la revisión del tratado comercial cada cinco años.



México no ha hecho pública la estrategia de sus negociadores para esta cuarta ronda, sin embargo, el canciller Luis Videgaray advirtió que si México se sale del tratado no será el “fin del mundo”, pues “hay cosas que no vamos a aceptar”.

Por su parte, el secretario de Hacienda mexicano, José Antonio Meade, adelantó que el gobierno mexicano está buscando medidas arancelarias y mercados sustitutos en caso de que las negociaciones para modernizar el NAFTA no sean exitosas.

"En ese trabajo estamos, en ese análisis hemos venido trabajando y perfeccionando, incluso para identificar no solamente sectores, sino empresas, que atenderían la necesidad de una contingencia en el caso de que no alcancemos una negociación que sea satisfactoria", dijo Meade durante su comparecencia ante el Senado mexicano.



Delegados de Canadá, Estados Unidos y México mantendrán las mesas de negociación de la cuarta ronda hasta el próximo martes 17 de octubre.

La agencia Reuters informó que la cláusula de extinción hecha por EEUU ha generado una atmósfera “horrible” y “tensa”, según fuentes que pidieron no ser identificadas.

“México y Canadá se oponen con firmeza a esa cláusula, al igual que a otras presentadas por Estados Unidos, que incrementó la incertidumbre respecto al futuro del acuerdo”, agregó Reuters.

En medio de la incertidumbre, el peso mexicano y la Bolsa de Valores perdieron terreno ante el incremento de especulaciones respecto al NAFTA.