¿Qué es juego de la 'ballena azul', la macabra moda que puede estar detrás de suicidios de jóvenes en América Latina?

La moda entre adolescentes de participar en el siniestro juego de la 'ballena azul' ha llegado a America Latina, donde las autoridades creen que ha llevado a varios jóvenes a quitarse la vida. Este fenómeno viral, que se cree surgió hace un par de años, ha puesto en alerta a varios países, como Colombia, donde se investiga si está relacionado con la muerte de varios jóvenes, o Brasil y Bolivia, donde se han lanzado iniciativas para detener su expansión.

De qué se trata

Es un juego basado en una serie de retos. Los participantes deben realizar una prueba diferente durante 50 días. El nivel de dificultad va incrementándose según avanzan en el cumplimiento de las pruebas. El planteamiento es muy simple: se trata de un juego de superación personal.

Qué deben hacer los participantes

Las primeras pruebas pueden ser sencillas e inocuas, como comer huevos, no hablar durante una jornada o realizar dibujos en un papel. Poco a poco, se va incrementando la dificultad y su peligro. Por ejemplo, a veces deben pasar una noche sin dormir, viendo películas de miedo o invocando espíritus.

Las pruebas siguen aumentando el riesgo, al pedir, por ejemplo,ir a una estación de ferrocarril o ponerse frente a unas vías para situarse cerca de los vagones cuando pasa un tren. A veces deben subir a un edificio alto y situarse al borde del precipicio o realizarse cortes en la piel, puede con la forma de una ballena.



publicidad

La prueba final es, de ahí su peligrosidad, atreverse a suicidarse saltando al vacío desde un edificio.



#bluewhalechallenge j'ai commencer je m'amuse comme un fou ptn essayer vs aussi c'est super marrant pic.twitter.com/89JTn5MzGl — ended. (@ntmczeke) March 9, 2017

Quién dicta las pruebas

Aún no se sabe muy bien cómo se organiza el juego que se difunde por las redes sociales, como Facebook y Twitter, pero también por el sistema de mensajería gratuito Whatsapp. Generalmente se realiza mediante grupos privados, lo que complica las investigaciones de las autoridades.

Aparentemente, algunos jóvenes piden entrar en el juego, donde los denominados 'cuidadores' van dando las instrucciones y piden fotografías para demostrar que han cumplido cada uno de los retos.

Entre las reglas del juego también está la de borrar las conversaciones con los que dirigen el juego, lo que complica el trabajo de la policía.

Cómo nació esta moda

Se cree que todo comenzó en Rusia hace un par de años. En mayo de 2016, un artículo en el diario Novaya Gazeta denunciaba "un aumento del número de suicidios en algunas regiones de Rusia, así que comenzó a buscar los motivos", que estarían relacionados con esta moda, explicó BBC. El juego se popularizó gracias a Vkontakte, una red social rusa muy similar a Facebook.

El artículo señala que, desde noviembre de 2015 a abril de 2016, cerca de 130 niños y jóvenes adolescentes se suicidaron.



publicidad

Por qué se habla ahora del juego

En los últimos días varios países han hecho sonar las alarmas ante los suicidios de adolestes que podrían estar relacionados con el juego de la 'ballena azul'.

En Colombia, la policía está investigando la muerte de tres personas que podrían haber llegado a realizar el reto final, aunque no está confirmado. En Brasil, el gobierno ha pedido a la policía federal que investigue si varias muertes de adolescentes están vinculadas con este fenómeno. Por ejemplo, un adolescente de 16 años que murió ahogado en Vila Rica, en el centro-oeste del país, apareció con cortes en los brazos.

En Bolivia se formó un grupo policial para seguir de cerca el juego, mientras que los gobiernos de Chile y Uguruay advirtieron sobre sus peligros.

Dudas

Pese a la alerta de las autoridades, no se sabe aún a ciencia cierta que las muertes de jóvenes estén relacionadas con este juego. Olga Prosvirova, periodista de la BBC, sostuvo que no está claro siquiera "si el juego existe o no realmente". Según este medio, "algunos creen que los administradores de estos grupos tan solo lo hacen para divertirse y que no pretenden que los menores se suicidan".

Lo cierto es que las autoridades rusas detuvieron en noviembre del pasado año a un joven de 21 años al quue acusaron de promover suicidios en las redes. Él negó que hubiera un "plan satánico" y afirmó que "simplemente estaba bromeando". La oposició rusa, indicó BBC, denunció que Moscú se valió de este caso para aumentar la censura y que, en realidad, el macabro juego no ha existido nunca.