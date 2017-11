Una segunda mujer acusa al republicano Moore de asaltarla sexualmente cuando ella era adolescente

Una segunda mujer acusó este lunes públicamente al candidato republicano para el Senado por Alabama, Roy Moore, por haber tenido 'mala conducta sexual' en los años 70 cuando ella tenía 16 años y él más de 30. Este nuevo señalamiento aumenta la presión sobre Moore en un momento en que republicanos de alto perfil están diciendo públicamente que el aspirante debería retirarse.

En una conferencia de prensa que dio acompañada de su abogada, Beverly Young Nelson aseguró que el candidato la agredió sexualmente en su auto cuando ella tenía 16 años y trabajaba como camarera en un restaurante al cual Moore concurría periódicamente.



"He said 'you're just a child...I am the District Attorney'" - Beverly Young Nelson says Roy Moore assaulted her https://t.co/xg5QrUtdS4

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 13 de noviembre de 2017