McConnell pide a Moore que retire su candidatura al Senado tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada

El candidato republicano a la cámara alta por el estado de Alabama negó durante el fin de semana las alegaciones y anunció que demandará a The Washington Post por la publicación de un artículo en el que develó supuestos encuentros con una menor con fines sexuales cuando él tenía más de 30 años.

Roy Moore, el candidato republicano para el Senado por Alabama envuelto en acusaciones de conducta sexual inapropiada, recibió un duro golpe político este lunes luego de que el líder de la mayoría en la cámara alta, Mitch McConnell, le pidiera que retirara su candidatura.

"Creo que debería retirarse", dijo McConnell en Kentucky, quien afirmó que cree la versión de las mujeres que lo acusan de un comportamiento inadecuado cuando eran adolescentes.

Tras las palabras de McConnell, Moore contraatacó y le respondió desde su cuenta de Twitter sosteniendo que "quien debería apartarse" es él, ya que ha "decepcionado a los conservadores".



El pedido del líder de la mayoría del Senado se produce después de un activo fin de semana en el que Moore defendió su inocencia y amenazó con demandar a The Washington Post después de que el diario publicara la semana pasada un artículo en el que develó que supuestamente tuvo una relación con una adolescente de 14 años hace cuatro décadas cuando él tenía 32.

Mientras aumenta la presión para que Moore abandone la carrera por el escaño en la cámara alta, el candidato afirmó este domingo ante sus seguidores en un mitin por la noche en Huntsville, Alabama, que tenía planeado presentar una denuncia contra al diario, al que acusó de ser "fake news".



Moore, que durante todo el fin de semana se ha defendido de esta alegaciones, repitió que el contenido del artículo "no es verdad" por lo que iba a iniciar las acciones legales, un anuncio que fue recibido con aplausos. Igualmente, el candidato se preguntó por qué esta información se publica ahora, en la recta final de esta elección especial para reemplazar a Jeff Sessions tras ser nombrado fiscal general por Donald Trump.

"¿Por qué aparece en estos momentos? Porque hay grupos que no me quieren en el Senado de Estados Unidos", afirmó Moore, quien señaló directamente a su rival demócrata, Doug Jones, y a parte del Partido Republicano. "No dejaremos que nadie nos desaliente de esta carrera", añadió. Desde la aparición del artículo, se han multiplicado los pedidos -incluso desde su propio grupo político- para que abandone la carrera por el escaño.

Según el Post, Moore había buscado tener relaciones sexuales o románticas con varias mujeres cuando ellas eran adolescentes y él tenía alrededor de 30 años. El reportaje cuenta con más de 30 personas que confirman las acusaciones. Ninguna de esas mujeres dijo que Moore las acosaba o las atacaba. Sin embargo, la edad legal de consentimiento en Alabama es de 16 años.

El sábado, Moore ya había criticado al candidato demócrata. "Mi oponente está 11 puntos porcentuales por detrás (...) ¿Por qué (el reportaje) sale ahora, apenas a semanas de la elección? Este artículo es un excelente ejemplo de noticias falsas, un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan al país como la atención médica, la preparación militar o la reforma fiscal", dijo.



En una entrevista telefónica con la agencia EFE, Moore reconoció que hace 40 años tuvo citas "con muchas chicas jóvenes", aunque que sostuvo que no recuerda haber salido con ninguna "sin el permiso de su madre". "El comportamiento siempre fue apropiado", se defendió Moore.

El candidato, con un perfil conservador y antiinmigrante, era hasta ahora el puntero en las encuestas para las elecciones del próximo 12 de diciembre en Alabama. Sin embargo, un estudio de este fin de semana, mostraba que el candidato demócrata se situaba 4 puntos por encima de Moore: 46% frente al 42%.